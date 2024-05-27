İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözleriyle gündeme gelen ve Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı.

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözleriyle son günlerde gündeme gelen astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dün akşam paylaştığı videoda sarf ettiği sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TARAFTARLARA KÜFRETTİ

Yakın zamanda Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanacağı yönünde tahminde bulunan, Fenerbahçe'nin lig yarışında dezavantajlı konumda olmasına karşın sık sık Sarı-Lacivertliler'in sezonu şampiyon tamamlayacağını öngören Güven, dün akşamki sonuçların ardından kendisine yönelik eleştirilere çektiği video ile yanıt vermişti. Güven, Fenerbahçe taraftarına küfretmişti.

Kaynak: SÖZCÜ