Başkan Ölmez Şenliğe katıldı

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından, Kocaeli Kent Konseyi ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi katkıları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Lider İzci Kulubü işbirliği ile Kandıra Kaymaz Ütük Göleti’nde gerçekleştirilen 16. Geleneksel Turna Balığı ve Tatlı Su Levreği Tutma Şenliği geçmiş yıllara oranla geniş kapsamlı bir katılımla çeşitli eğlencelere, tatlı rekabete ve heyecana sahne oldu. Şenliğe katılan vatandaşlar doğa ile iç içe güzel bir atmosferde günlerini geçirirken en iyi balığı yakalamak için birbirleri ile yarıştı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK YARIŞMALAR NEFES KESTİ

Kartepe Çocuk Mehteran Takımının sunumu ve Kandıra’ya özgü klarnet dinletisi eşliğinde özellikle çocuklara yönelik halat çekme, çuval yarışı, yumurta yarışı, elma yeme yarışması, yoğurt yeme yarışması gibi yöresel oyunlar nefes kesti. Masal dinletisi, yüz boyama, ebru yapma ve animasyon gösterileri, kamp ateşi, Lider Gençlik İzci Kulübünün ateş dansı gösterisi, Kocaeli Jandarma Komutanlığı tarafından mini pentatlon sahası, Gezici Kütüphane ve keyifli sohbetlerin olduğu şenlikte katılımcılar sabahlara kadar şenliğin tadını çıkardı.

BAŞKAN ÖLMEZ: KANDIRAMIZI ANLATIN

Yaklaşık 21 ilden aileleri ile birlikte şenliğe katılan binlerce doğa ve balık tutkununun 3 gün boyunca Kandıra'nın güzel doğasıyla baş başa olmanın keyfini yaşadığı şenlikte 431 olta balıkçısı oltalarını suya bıraktı. Düzenlenen şenlikle ilgili konuşma yapan Kandıra Belediye Başkanı Erol ÖLMEZ, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiği konuşmasında, '' Kandıra Belediyesi olarak böylesi güzel organizasyonlarda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bir daha ki dönemde de KAMADER’imiz ile birlikte sizlerle birlikte olmaktan onur duyacağız. Güzel bir atmosferde güzel bir hava da böylesi güzel bir kalabalıkla katılımınız için teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. 21 farklı ilden katılım olduğunu öğrendim. Gittiğiniz yerlere öncelikle selamlarımızı iletin ve Kandıra’mızı anlatın ‘’ dedi.

UZTÜRK: ÇOCUKLAR MUTLUYSA HEPİMİZ MUTLUYUZ

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Engin Uztürk ‘te yaptığı konuşmada şenliğe destek veren kurum ve kuruluşları tek tek sayarak destekleri için teşekkür ettiği konuşmasında, ‘’Çocuklar mutluysa hepimiz mutluyuz. Çocuklarımıza değer vererek şenliğimizin ana öznesi yaptığınız için tüm ebeveynlere teşekkür ediyorum.Önümüzdeki günlerde proje kapsamında istilacı tür olan İsrail Sazanı ile mücadele ve balıklandırma çalışmalarımızı yine aile, çocuklar ve duyarlı amatör olta balıkçılarımıza yönelik yapmayı planlıyoruz.’’ Dedi.

YARIŞMACILARA ÇEŞİTLİ HEDİYE VE ÖDÜLLER VERİLDİ

Kandıra Ütük Gölet’inde düzenlenen şenliğe 431 amatör balıkçı balıkçı, çocuk oyunlarına ise yaklaşık ve 650 çocuk katıldı. Çocuk oyunlarına katılan tüm çocuklara olta takımı hediye edildi. Balık tutma yarışması çerçevesinde yaklaşık 48 balık yakalanırken en büyük balık 52 santim boyundaki turna balığı oldu. Turna balığında Yavuz Selim Peker 52 cm turnası ile en büyük balık ödülünü aldı. Turnada en çok balık yakalama kategorisinde Ersen Okan birinci, Uğurcan Demir ikinci Batuhan Dinç üçüncü oldu. En büyük levrek yarışmasında ise Ramazan Kocabaş 40 cm.lik levrek ile en büyük balık ödülünü alırken, en çok tatlı su levreği kategorisinde ise Selman Karakoç birinci, İskender Gülseven ikinci, Buğra Acar ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yarışmacılara ayrıca çekilişle olta takımı, bot, çadır gibi hediyeler verildi. Ödül töreni ile birlikte Kandıra’nın meşhur Mancarlı Pidesi ve ayranı ikram edildi.