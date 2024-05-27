İzmit Belediye koordineli çalışmak adına kırsal mahallelerin muhtarlarını dinledi 



İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, Solaklar Mahallesinde kırsal mahallelerin muhtarlarıyla buluştu. Programa İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır, Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç, Ali Filiz ve kırsal mahallelerin muhtarları katıldı.

“MUHTARLARLA SIK SIK BULUŞACAĞIZ”

Programda Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordineli bir şekilde köylerde çalışmalar gerçekleştirileceği belirtilerek muhtarlar talep ve önerileri dinlendi. İzmit Belediyesi yetkilileri kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini ifade ederek sorunları hızlı bir şekilde çözmek adına çaba sarf edeceklerini vurguladılar.

“DAHA İYİSİ İÇİN SİZLERLE İSTİŞARE YAPIYORUZ”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk sözlerine Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek başladı ve şu ifadeleri kullandı; “Sizlere koordineli bir şekilde hizmet etmek için planlama yapıyoruz. Bu planlamaya sizleri de dahil etmek istiyoruz ki daha doğru işler çıksın ortaya. Bizler bu yılı ‘Temizlik Yılı’ olarak ilan ediyoruz. Bu doğrultuda bir yola çıktık. Daha iyiyi yapmak adına sizlerle istişare yapıyoruz”