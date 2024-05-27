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18 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor!

Gölcük’te yaşayan 18 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

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18 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor! mask

Gölcük  Yeni Mahalle’de yaşayan 18 yaşındaki Kardelen İbişoğlu’ndan Cuma gününden beri haber alınamıyor.Kardelen’i görenlerin 0543 853 53 01 ya da 0534 716 08 41 numaralı telefon numaralarına iletmeleri rica olunur.
# yeni

27 May 2024 - 17:28 - Asayiş

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