3.’sü Düzenlenen Kocaeli Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ve Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu ana sponsorluğunda, Başiskele Belediyesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törende, “ulusal uzun metraj ilk film”, “uzun metraj en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu”, “uzun metraj en iyi görüntü yönetmeni”, “kısa film”, “animasyon” ve “öğrenci filmleri” ile kısa film dalında “en iyi kadın oyuncu” ve “en iyi erkek oyuncu” kategorilerinde ödüller sahiplerine verildi. Gecede, Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası konseri ardından ödül törenine geçildi.

Dört Ana Kategoride Ödüller Sahiplerini Buldu

Ulusal uzun metraj En İyi İlk Film kategorisinde, yönetmenliğini Tufan Şimşekcan’ın yaptığı “Ceylin” filmi ödüle layık görüldü. Ödülü, Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaya takdim etti. En İyi Kısa Film ödülünü "Nefes" filmiyle Cem Terbiyeli alırken, ödülü jüri üyesi Okan Ege Ergüven takdim etti. Halk Jürisi ödülünü "Meryem" filmiyle Celal Yücel Tombul kazandı ve ödülü Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’den aldı. En İyi Animasyon Film ödülünü "Sessiz Yol" filmiyle Merve Çirişoğlu, En İyi Öğrenci Filmi ödülünü ise "Mola" filmiyle Ahmet Berat Pehlivan aldı.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj En İyi Kadın Oyuncu ödülüne "Turna Misali" filmiyle Sennur Nogaylar layık görüldü ve ödülü Dr. Cangül Akdaş takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu ödülü "Son Akşam Yemeği" filmiyle Engin Şenkan’a verildi ve ödülü Ali Düşenkalkar sundu. En İyi Görüntü Yönetmenliği ödülüne ise "Karganın Uykusu" filmiyle Ziya Kasapoğlu layık görüldü ve ödülü jüri üyesi Melih Sular tarafından takdim edildi.

Kısa Metraj En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi "Can Suyu" filmiyle Deniz Hamzaoğlu oldu ve ödülü Kocaeli Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi ise "Kapı" filmindeki performansıyla Nazlı Pınar Kaya oldu ve ödülü Aslı Altaylar takdim etti.

Kocaeli Film Festivali’nin bu yılki Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından Zihni Göktay ve Meral Çetinkaya’ya takdim edildi. Sinema Emek Ödüllerinin sahipleri ise Renan Bilek ve Necmi Yapıcı oldu. Renan Bilek’e ödülü Başiskele Gençlik ve Spor Müdürü Samet Yaylı, Necmi Yapıcı’ya ise ödülü İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen takdim etti.