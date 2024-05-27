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Kocaeli'de bulunan dev lastik fabrikası eleman alacak

Türkiye lastik sektörünün mobilite lideri Brisa, İzmit fabrikasınında görevlendirilmek personel istihdam edeceğini duyurdu.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli'de bulunan dev lastik fabrikası eleman alacak mask
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İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Alikahya Fatih Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kocaeli'nin lastik devi Brisa bünyesinde istihdam etmek üzere 22-35 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 10 erkek istihsal teknisyeni alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. 
# istihdam

27 May 2024 - 17:42 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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