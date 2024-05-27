27 May 2024 - 20:30- Gündem G:

Dünya otomotiv devi Kocaeli'deki fabrikasına personel alacak!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikayha Mahallesi Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dünyanın ve Kocaeli’nin büyük otomobil fabrikalarından biri olan Hyundai bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Dünya otomotiv devi Kocaeli'deki fabrikasına personel alacak! mask
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dünyanın ve Kocaeli’nin büyük otomobil fabrikalarından biri olan Hyundai bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 20-30 yaş aralığında 10 istihsal teknisyeni alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. 
# büyük, istihdam, otomobil

27 May 2024 - 20:30 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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