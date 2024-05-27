Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dünyanın ve Kocaeli’nin büyük otomobil fabrikalarından biri olan Hyundai bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 20-30 yaş aralığında 10 istihsal teknisyeni alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
27 May 2024 - 20:30- Gündem Güncelleme:
Dünya otomotiv devi Kocaeli'deki fabrikasına personel alacak!
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikayha Mahallesi Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dünyanın ve Kocaeli’nin büyük otomobil fabrikalarından biri olan Hyundai bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.