Kocaeli'de yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Derince'li Oğuz - Her mahallede sigara ve tütün satan dükkanlar var, ne hikaye anlatıyorsunuz, tütün adı altında kaçak sigara satılıyor bunu emniyet dahil herkes biliyor,maliye gezip fatura kontrolü yapsın kaç tane bu ve benzeri esnaf onurlu satış yapıyor sayıyla bildirsin de bizde öğrenmiş oluruz