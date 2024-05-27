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Kocaeli'de yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi mask
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan arçta yapılan aramada 1430 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

27 May 2024 - 18:03 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Derince'li Oğuz - Her mahallede sigara ve tütün satan dükkanlar var, ne hikaye anlatıyorsunuz, tütün adı altında kaçak sigara satılıyor bunu emniyet dahil herkes biliyor,maliye gezip fatura kontrolü yapsın kaç tane bu ve benzeri esnaf onurlu satış yapıyor sayıyla bildirsin de bizde öğrenmiş oluruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 18:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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