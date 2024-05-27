Gece ünlüler geçidine döndü! 1. Uluslararası Altın Eller ödülleri sahiplerini buldu

Sanat sektöründe kendini kanıtlamış birçok ünlü sanatçı ve iş adamlarının katıldığı Altın Eller Ödül Töreni’nde aynı zamanda proje ortağı olan sanatçı Mor Narpın muhteşem dansçıları ve sahne performansı ile katılımcıları büyüledi. Oyuncu Engin Benli, Beyaz TV Ana Haber Müdürü Ali Çiçek, Ayşegül Ekinci, Ali Sürmeli, Eylem Kaftan, Tayfun, Astrolog Şenay Devi, Aydoğan Tayfur, Fatih Bulut, YTL Osman, Mustafa Keser ve gönüllere taht kuran ünlü isimler de geceye katılım sağlayarak ödüllerini aldı.

KONSER TADINDA ÖDÜL GECESİ YAŞANDI

Katılım sağlayan birçok ünlü ses sanatçısı ve komedyenler sergiledikleri performanslarla geceye renk kattı. Gecenin renklerini güzelleştiren Yeşil Kasaba'nın makyaj sanatçısı Eylül Makeup’da gecede ödülünü aldı. Aynı zamanda gecede ödül alan Kocaeli'de erkek giyim markası Advantage Store, Yeşil Adam'ında giyimini üstlenerek şık ve spor tören tarzını rahatlıkla yansıtmasını sağladı. Ödül alan tüm katılımcılar birbirinden değerli röportajlarla törenin önemi vurguladılar.

HER İLDE ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Murat Selçuk Katıoğlu (Yeşil Adam) ise yaptığı konuşmada, “Bu güzel ödül törenimizin anlamı ve en büyük önemi insanlık ve sanat arasında iletişimi sağlamak. Ödül törenimizin uluslararası standartlarda ve kalitesinde olması büyük anlam taşıyor. Birçok ödül töreni adı altındaki organizasyon rantçılarının önüne geçip Altın Kelebek kalitesinde bir organizasyonumuz olması ve bunu Türkiye'nin her ilinde gerçekleştirerek, seçkin ve tecrübeli jürisi ile oylayarak ödül listesi oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

ÖDÜLLER ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Yeşil Adam özel tasarımı olan Altın Eller Ödülü, dünya standartlarında ve kalitesinde sadece geceye özel üretildi. Ödül ve plaketin yanında hediye edilen Yeşil Adam'ı simgeleyen özel tasarım yeşil kaplumbağa ise çok beğenildi. Bu inceliği gösteren gecenin ödül imalatçısı Hm & Art Collection’da ödüle layık görülenler arasında yerini aldı. İlki Kocaeli 'de gerçekleşen 1.Uluslararası Altın Eller Ödüllerinin ikincisinin hangi ilde gerçekleştirileceği şimdiden merak konusu oldu. Törene Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından katılımlar sağlanıyor.