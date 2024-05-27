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Kocaeli'den Mısır'a giden gemi arıza yaptı!

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Marshall Adaları bayraklı 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi dümen arızası yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'den Mısır'a giden gemi arıza yaptı! mask
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Kocaeli’den Mısır’a giden 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.

27 May 2024 - 18:51 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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