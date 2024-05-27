27 May 2024 - 19:31- Gündem G:

İMO Kocaeli Şubesi dirençli şehirleri Japonya’da anlattı

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Tokyo’da Japon Ulusal Yer Bilimleri Konferansı – 2024’e katılım sağlayarak sunum gerçekleştirdi.

İMO Kocaeli Şubesi dirençli şehirleri Japonya’da anlattı mask
İMO Kocaeli Şubesi dirençli şehirleri Japonya’da anlattı
İMO Kocaeli Şubesi dirençli şehirleri Japonya’da anlattı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi arasında Kocaeli Dirençli Şehirler protokolü kapsamında geçtiğimiz sene imzalanan Yapı Envanter çalışması uluslararası platformda tanıtıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yaruk ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkan V. Serkan Simavlı’nın katılım sağladığı Konferansta Dünyanın seçkin üniversiteleri ve 80 ülkeden fazla katılımcıların bulunduğu konferansta hem video gösterimi hem sözlü sunum hem de poster sunumu ile tüm katılımcılara ulaşmak hedeflenmiştir.

İMO Kocaeli Şubesi dirençli şehirleri Japonya’da anlattı
İMO Kocaeli Şubesi dirençli şehirleri Japonya’da anlattı
İMO Kocaeli Şubesi dirençli şehirleri Japonya’da anlattı

Kaynak: Bülten
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yönetim

27 May 2024 - 19:31 - Gündem

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