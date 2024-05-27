EMEP: İktidar siyonist İsrail'le siyasi, askeri, ticari her türlü ilişkilerini kesmeli

İsrail'in uluslararası yasaları hiçe sayarak Gazze'de katliamlarına devam ettiğini belirten Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı İlhami Şahbaz "Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkisini tanıyan devletler İsrail'in Refah Bölgesindeki saldırılarını durdurması kararına sahip çıkmalıdır. Adalet Divanı'nın kararına uymayan İsrail'e karşı yaptırımlarda bulunmalıdır" dedi. Aslan, Erdoğan iktidarına da İsrail ile siyasi, askeri, ticari her türlü ilişkileri kesme çağrısını yineledi.

"SİYASİ, ASKERİ VE TİCARİ HER TÜRLÜ İLİŞKİ KESİLMELİ"

EMEP Kocaeli İl Örgütü'nün açıklaması şöyle:

"İsrail'in cinayetlerini durduralım!

Siyonist İsrail tüm dünya halklarının tepkilerini ve uluslararası yasaları hiçe sayarak katliama devam ediyor. En son Refah'a sıkıştırılmış, silahsız, çadırlarda yaşayan halkın üzerine bombalar attı. Üstelik Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail Ordusu'nun Refah Bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa bir süre sonra.

Artık iyice anlaşılmaktadır ki; Siyonistler uluslararası hukukla, kınamakla durdurulamayacaktır.

Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkisini tanıyan devletler İsrail'in Refah Bölgesindeki saldırılarını durdurması kararına sahip çıkmalıdır. Adalet Divanı'nın kararına uymayan İsrail'e karşı yaptırımlarda bulunmalıdır.

İsrail'i durdurmak için daha sert tedbirlere başvurmak gerekir. Ülkemizde de iktidar göstermelik bir ticaret yasağı ile İsrail'e karşı tepkileri yatıştırmaya çalışmaktadır. AKP iktidarı da ticaret yasağını ciddiyetle uygulamalı ve Siyonist İsrail'le siyasi, askeri, ticari her türlü ilişkilerini kesmelidir.

İsrail'i cesaretlendiren destekçisi emperyalistlere de desteğe son vermeleri için baskı yapılmalıdır. Aksi takdirde İsrail durmayacaktır. Saldırı ve katliama Gazze'de tek bir Filistinli kalmayıncaya kadar devam edecektir.

İsrail'in katliamlarına karşı birleşelim. Katliamı durdurmak için mücadeleyi yükseltelim."

Kaynak: Bülten