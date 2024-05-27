27 May 2024 - 20:18- Gündem G:

Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü

Kocaeli'de binlerce kişi İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü mask
Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü
Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü
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Kocaeli'de binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek ve Gazze halkına destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü
Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü
Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü
Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü
Kocaeli'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü

27 May 2024 - 20:18 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Derinceli - Hepinize iyi ornek olsun vatan topragi satildi ses etmediniz. Sinirlar kaldirildi ses etmediniz multeci yabanci doldu ses etmediniz. 20 sene sonra ekranlardan izlediginiz goruntulerde biz olacagiz. Oy veren herkes sorumludur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 20:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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