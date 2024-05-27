Kocaeli İsrail’in zulmüne isyan etti!

Gazze’de Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Refah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kente düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü açıkladı. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere birçok Filistinli saldırıda yaralandı. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri öncülüğünde Kocaelili vatandaşlar durumu protesto etti. İzmit Merkez Bankası önünde bir araya gelen vatandaşlar Sabri Yalım parkına kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapıldı.

YÜKSEK KATILIM

Yürüyüşe AKP Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İl Başkanı Şahin Talus, İlçe Başkanları, Dernek Başkanları, Sendika Temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YER”

Topluluk adına açıklamayı Gönüllü Kültür Teşekkülleri dönem sözcüsü Muhammed Hanefi Akbulut okudu. İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğini ifade eden Akbulut, “Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze’de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak, dünya gündeminden uzak tutmak için Refah’ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. Tüm dünya’nın sessizliğinden aldığı cesaretle Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur.

“DAHA BÜYÜK KATLİAMLARA HAZIRLANIYORLAR”

Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistler’in anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Birleşmiş milletlerin yardım kuruluşlarını terör listesine almak sureti ile Gazzeye- Refaha girişini engellemeye hazırlanan İşgalci rejim, yeni katliamların haberini vermektedir. Eğer durdurulmazlarsa daha büyük katliamlarla Gazze halkını yok etmeye hazırlanmaktadırlar. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz.

“ACİLEN ATEŞKES SAĞLANMALI”

Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin’de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail’e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır.



“İNSANLIK TARİHİNE KARA BİR LEKE”

Tüm dünya ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Güvenli bölge ilan edilen Kadınların, çocukların, yaşlıların bulunduğu çadır kenti vurmak insanlıktan uzak vahşilerin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Yüreklerimizi dağlayan bu katliam, insanlık tarihine kara bir leke çalmaktadır.

“FİRAVUNLAR GİBİ LANETLE ANILACAKTIR”

İsrail cinayet şebekesi ve işbirlikçileri tıpkı özendikleri hitler ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılacaktır. Bizler bugün burada toplanan sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın tüm mazlumları ve Filistin’li kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuz gibi Katil İsrail, destekçisi olan batılı devletler ve ABD’nin eylemlerini lanetliyoruz. Rabbim, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.