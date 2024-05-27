Sanayide kapasite kullanımı mayısta azaldı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), mayısta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geriledi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da bu dönemde 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.
KKO mayısta bir önceki aya göre tüketim mallarında 0,6 puan artışla yüzde 73,6'ya, yatırım mallarında 0,7 puan artışla yüzde 76,6'ya yükselirken, ara mallarda 0,9 puan düşüşle yüzde 76,1'e geriledi.
KKO verileri, 2024 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Kaynak: Sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.