Âşıklar SDKM’de Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte YEDEP Projeleri kapsamında kent STK’larına proje desteği verdiği program kapsamında Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği, Kocaeli Azerbaycan Âşıklar Buluşuyor Projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Pazar günü Yahya Kaptan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) âşıklar, ozanlar ve Türk Halk Müziği sanatçıları buluştu.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ SANATÇILAR

AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un tebrik mesajının okunması ardından; Alptekin Cevherli’nin açılış konuşması ile devam edildi. Daha sonrasında Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkani Bilal Dündar, Türkiye – Azerbaycan dostluğunu ve âşıklık geleneğini vurguladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Âşık Nejdet Kuyumcu, Ozan Mustafa Dursun, Ozan Zeki Akalın, Hilmi Dede, Süleyman Emir Çakıcı, Oktay Kaya ve Zafet Etegül’ün sahne aldığı şölende, sanatçılar birbirinden güzel eserlerini seslendirdiler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı temsilen gelen Dış İlişkiler Şube Müdürü Bilal Barış’a ve diğer katılımcılara teşekkür belgeleri verildi. Diğer yandan proje kapsamında hazırlıkları süren; Türk Dünyası, Kocaeli ve Azerbaycan âşıklarını konu alan belgeselin de bir bölümünün çekimlerine, şölen esnasında devam edildi.

Kaynak: Bülten