Murat Hürriyet Marsilya’da ödül aldı

949 yılında Fransa’nın Nice kentinde kurulan Dünya Folklor Birliği (IGF) 'nin bu yıl 18 Mayıs tarihinde Fransa’nın Marsilya şehrinde yapılan " altın yıldız " prömiyer galasında folklor Oskarları sahiplerini buldu.

ÖDÜL 8 KİŞİYE VERİLDİ

Marsilya Kültür Merkezinde yapılan Dünya Folklor Oskarlarından birini de Türkiye’den Murat Hürriyet alırken, Fransa’da İstiklal Marşı’mızı okutarak Türkiye’nin gururu oldu. IGF Yönetim Kurulu üyesi olan Hürriyet, bu ödülü Dünya üzerinde 52 ülkenin festival programlarını planlayıp bu sayede çeşitli ülkelerde Türkiye’yi temsil etmiş, aynı zamanda pandemi zamanında yapılan karavan şarkı yarışmalarında Türkiye adına önemli başarı elde etti. Murat Hürriyet, ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürrriyet ile birlikte katılırken, ödül töreni sonunda IGF’nin 75.yıl dönümü dolayısıyla IGF üyelerine plaket verildi.

Kaynak: Haber Merkezi