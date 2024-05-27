Kocaeli'de yarın 4 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın Körfez, Gölcük, Dilovası, Gebze olmak üzere 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle;

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Kaynak: Haber Merkezi