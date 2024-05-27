TÜVTÜRK'te tüm sistem değişti. Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat!

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'de tüm araçların belirli periyotlarla muayeneden geçme zorunluluğu bulunurken, bu zorunlulukta önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, artık TÜVTÜRK istasyonlarında araba muayenesi yaptırmak isteyen araç sahiplerinin lastik kontrolleri yapılmayacak. Uzun süredir uygulanan yaz lastiği ve kış lastiği kontrolü, alınan kararla birlikte muayene sürecinden çıkarıldı.

TÜVTÜRK MUAYENE SİSTEMİ YENİLENDİ

Araç muayenesinde artık yaz lastiği ve kış lastiği kontrolü yapılmayacak. TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, muayenede dikkate alınacak unsurlar da belirtildi. Bu doğrultuda, periyodik muayene için lastik diş derinliğinin en az 1,6 mm olması gerektiği, Yola Elverişlilik Muayenesi'nde ise alt sınırın 2 mm olduğu ifade edildi. Araç muayenesinde lastik diş derinliklerinin dijital kumpaslarla ölçüleceği belirtildi.

YAZ VE KIŞ LASTİĞİ DENETİMLERİ SONA ERMİŞ OLDU

TÜVTÜRK'ün açıklamasına göre, araştırmalar tehlike sınırı kabul edilen 3 mm diş derinliğinin altına inen lastiklerde su tahliye kapasitesinin %70 oranında azaldığını, fren mesafesinin %30 oranında arttığını ve direksiyon hakimiyetinin yeni bir lastiğe göre 6-7 kat düştüğünü gösteriyor. Bu durum tespit edildiğinde, aracın muayenesi kusurlu olarak sonuçlanacak. Alınan bu karar, araç sahipleri üzerindeki baskıyı azaltarak olumlu tepkiler aldı. Araç muayenesi yaptırmak isteyenler, artık bu düzenlemeyi göz önünde bulundurarak randevu alacaklar. Muayene istasyonlarında yeni düzenleme hayata geçirilirken, araç sahiplerine sağlanan bu kolaylık sayesinde yaz ve kış lastiği denetimleri sona ermiş oldu.

Kaynak: YeniÇağ