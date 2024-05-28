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Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol bakım çalışması yaptığı esnada aracın çarptığı işçi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı mask
Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı
Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı
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Olay, Yavuz sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışması yapan R.S isimli işçiye sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kazayı fark eden Körfez Devlet Hastanesi çalışanları sedye ile R.S.'yi hastaneye götürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı

Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı

Yol çalışması yapan işçiye araç çarptı
# polis

28 May 2024 - 00:31 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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