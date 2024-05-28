Bayram öncesi otobüs bileti almayanlar dikkat! Büyük zam kapıda!

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte binlerce kişi memleket ziyareti ve tatil yapmayı planlıyor. Bayramdan iki gün önce (14 Haziran) ise okullar tatil olacak. Okul tatili ve bayramın aynı zamana denk gelmesi nedeniyle şehirler arası yolculuğun yoğunlaşması bekleniyor. Gazete Duvar'ın haberine göre Urfa’da da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala otobüs terminalinde hareketlilik yaşanıyor. Doluluk oranının arttığını belirten seyahat firması temsilcileri ise ek seferler için hazırlıklara başladı.

" Yeni seferler çıkmaya başladı"

Urfa Cesur otobüs firması yetkilisi İbrahim Durmuş tatilin bilet fiyatlarına etkisine ilişkin "Urfa'dan İstanbul'a bilet 1050 lira civarında ama ayın 31'inden itibaren 1.300 lira olacak” dedi. 1 Haziran’da yeni fiyatların uygulanacağını söyleyen Durmuş, “Talepler üzerine yeni seferler çıkarmaya başladık. Talep çok yoğun, sisteme düşsün diye herkes bekliyor. Üniversite sınavları da var biliyorsunuz. Tüm bunlardan dolayı bayağı bir yoğunluk bekliyoruz ve çoğu kişi tatile kitlenmiş durumda. O yüzden önceden rezervasyon gerçekten önemli” diye konuştu.

Başka bir otobüs firma yetkilisi Halil Demirkol da yoğunluk yaşandığını ve bayram öncesi fiyatların artacağını söyledi. Demirkol "Haziran seferleri açıldı. Seferlerin açılmasından sonra yolculardan talep var, özellikle ayın 14'ü ve 16'sı için. Resmi kurumlarda çalışanlar ayın 14'üne bilet almaya başladılar. İnternet üzerinden bilet alanlar da oluyor. Rezervasyonlar şu an devam ediyor” dedi.

Dönüşler için de taleplerin geldiğini aktaran Demirkol, “Okul tatili de denk geldiği için biraz karışıklık var. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için biletlerini erkenden almalarını, erkenden rezervasyon yaptırmalarını öneririz" diye belirtti.

"Şimdiden düşünmeye başladık"

Urfa’da işçi olarak çalışan Mehmet Zeki Sülü de Urfa’dan İstanbul’a yolculuk yapacağını ve biletini erkenden almak istediğini söyledi.

Sülü, "Çünkü sonradan bilet bulamayacağım. Okullar tatil olacak. Üniversite sınavı bitiyor ve tabii ki herkes bayramda tatile gitmek istiyor. Belli ki sıkıntı yaşayacağız. Çevremdekiler hem fiyattan kaynaklı hem de bilet bulamama korkusuyla şimdiden kara kara hesaplar yapıyor, ben de öyle” diye konuştu.

“Biliyoruz ki bayramda fiyatlar yine yüksek olacak” diyen Sülü tatilde şehir dışına gitmek istediğini ve mağdur olmamak için gidiş-dönüş biletini almak için uğraştığını belirtti.

Kaynak: Ekonomim