Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası: 'Medresedeki küçük kızlara...'

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ihraç edildiği İsmailağa Cemaati hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Ünlü, son konuşmasında İsmailağa cemaati tarafından medresedeki küçük kızlara büyü yaptırıldığını ileri sürdü.
Gece saatlerinde 9-10 tane kız çocuklarına 'sihirler' yaptırıldığını belirten cübbeli, "Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar. Ben bunları bilmesem söyleyecek bir adam değilim. Kimseye iftira atacak bir adam değilim. Kaç tarikten geldi bu bilgi. Allah sihir yapanların sihirlerini üzerimizden iptal eylesin" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Paşali - CEMAAT TAN ATILMADAN ÖNCE NEDEN SÖYLEMEDİN VEYA ENGEL OLMADIN SENDE AYNISIN.ALLAH BU İNSANLARI CEMAAT ADI ALTINDAKİ SAPKINLARDAN KORUSUN.AKLI OLAN İNSAN CEMAAT ,TARİKAT İŞİNE GİRMEZ AÇAR KURANI OKUR ANLAMAYA ÇALIŞIR.
Ev Sahibi - Hocam, Allah zikrini arttır artık ağzından çıkanlara değil kalbinden geçenlere önem ver..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.