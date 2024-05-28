Hürriyet, halk buluşmalarına başlıyor!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet halk buluşmaları ile sürekli halkın içinde bir başkan olarak İzmitli vatandaşların daha rahat dertlerini anlatabilmelerini sağlayacak.
“ YÖNETİM KADROMUZLA BİRLİKTE SİZLERİN YANINDA OLACAĞIZ”
Başkan Hürriyet, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli İzmitliler! istek ve önerilerinizi iletebilmeniz, birlikte çözüm üretmek için halk buluşmalarımıza bekliyoruz. 31 Mayıs Cuma 10.00 - 13.30 İzmit Belediyesi 9. kat Meclis Salonunda yapılacak buluşmamızda, yönetim kadromuzla birlikte sizlerin yanında olacağız. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız isterlerse 318 00 00 (2083-2084) numaralı telefondan veya 0532 166 41 41 Whatsapp Hattı’ndan kayıt oluşturabilirler” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.