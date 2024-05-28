Ziyarete Platform Yöneticileri; İlk AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Ziraat Müh. Hasan Uzunhasanoğlu, Mali Müşavir Ahsen Okyar, Aile Hekimi Dr. İsmail Çapçı, İnşaat Y. Müh. Coşkun Karakadılar, Ecz. Selçuk Arslan ve İş İnsanı Necati Büyükkaya katıldı.Akça Koca Kültür Platformu yöneticileri Tahir Büyükakın`ı tebrik ederek yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu. Büyükakın konuklarını makamında ağırlayarak yeni projeleri ile ilgili bilgi verdi.1 Dr. İsmail Çapçı, Necati Büyükkaya, Ahsen Okyar, Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dr. Alaattin Büyükkaya, Hasan Uzunhasanoğlu, Ecz. Selçuk Arslan, Coşkun Karakadılar
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Akça Koca Platformu Büyükakın'ı ziyaret etti.
Hasan Uzunhasanoğlu Başkanlığındaki Akça Koca Kültür Platformu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.