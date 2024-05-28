21 yaşında futbolu bıraktı; 29 yaşında A Milli Kadın Futbol Takımına yardımcı antrenör oldu

Çok küçük yaşlarda mahalle ve okulda erkekler ile futbol oynamaya başlayan ve milli takıma kadar yükselen A Milli Kadın Futbol takımı yardımcı antrenörü Hilal Başkol 21 yaşında doktorun artık futbol oynayamazsın sözü ile yıkıldığını fakat futbolu çok sevdiği için saha içinde olmasam da çizgi dışında yine futbolla iç içe olacağım diyerek futboldan kopmadığını A Milli Kadın Futbol takımının başarısı için çalıştığını söyledi.



Amasya doğumlu olan ve Amasya’da mahalle ve okul bahçesinde futbol oynamaya başladığını belirten A Milli Kadın Futbol Takımı yardımcı Antrenörü Hilal Başkol; “Futbola Amasya’da okul takımında başladım. Okul takımı ile birlikte Türkiye şampiyonu olduktan sonra Kocaeli’ de özel bir okulda futbol sayesinde burslu olarak okudum. Eğe Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Meslek yüksek okulu mezunuyum. Halen A Milli Takın Futbol Milli Takımında yardımcı antrenör olarak görev yapıyorum.



Futbol benim kendimi bildim bileli yaptığım bir şey. Özellikle mahallede oynuyordum. 3-4 yaşlarında dahi mahallede çocuklarla futbol oynadığımı bilirim. İlkokulda iken futbol kulübü olmadığı için okulda beden eğitimi derslerinde erkekler ile futbol oynuyordum, mahalle maçlarına gidiyordum. Hatta çoğu maçlarda abimi değil beni oynattıkları için abimle kavga falan ediyorduk. Sürekli bu döngüde giden bir futbol aşkım vardı. Daha sonra okul takımının kurulması ile beraber resmi olarak futbol oynamaya başladım.” dedi.



29 yaşında iken çok sevdiği futbolu oynamaktan kopmasının nedenlerini anlatan Başkol, “17 yaşında ilk ameliyatımı oldum. Ameliyat sonrasında kendimi toparlayamadım. 21 yaşında iken doktor artık oynayamayacağımı söylediğinde artık futbol kariyerime antrenör olarak devam etmek istedim çünkü futbolu çok seviyordum ve futboldan kopmak istemiyordum. 6 ay gibi bir süre boş kaldım. Bu futboldan koptuğum 6 aylık sürede kendimi hiç iyi hissetmedim. Futbolu bıraktığım sene antrenörlük kursuna gittim. Zaten futbolu bırakırken antrenör olmaya karar vermiştim. Futboldan kopmamak saha içinde kalmak istedim. Bu yüzden sahanın içinde olamıyorsan çizgilerin dışında olmayı tercih ettim. Bu süreç benim için çok zordu çünkü A Milli Takım seviyesinde oynarken bir anda futbolu bırakmak kaldım. Daha yaşıtlarım arkadaşlarım futbol oynuyorlar. Hatta şu anda A Milli Takımımızda aynı takımda oynadığım arkadaşlarım hatta benden büyük ablalarım bulunuyor. Şuan bulunduğum konumdan çok memnunum. Bunun için de çok çalıştım. 9 yıldır gelişimim ile ilgili çalışmalar yaptım. Çünkü futbolu çok seviyorum ve futboldan uzak kalmak istemedim. Antrenör oluşumda bu şekilde oldu.” diye konuştu.



Kız çocuklarının mutlaka futbola teşvik edilmemeleri gerektiğini ifade eden Hilal Başkol, “Eskiden kızlar futbol mu oynar gibi düşünceler vardı. Bizler bunu Anadolu da yaptığımız maçlarda biraz daha aştığımızı düşünüyorum. Çorum’da Mersin’de oynadığımız maçlarda çok fazla seyirci geldi. Nerede olduğu hiç önemli değil. Kız çocuklarına sokakta, mahallede, okulda futbol oynamalarına aileler izin versinler engel olmasınlar. Zaten futbola tabandan başladığımızda, havuzu genişlettiğimizde kadın futbolunun da çok daha ilerleyeceğini düşünüyorum, bunu başarmanın en önemli yanı çalışmak. İmkanlar kısıtlı dahi olsa çok çalışıldığında kadın futbolunun da bir yerlere gelme şansımız çok yüksek.” şeklinde konuştu.



Futbolu İzmir’de oynadığı kulüpte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bıraktığını belirten Başkol, “Futbolu bıraktığım takımda da yardımcı antrenörlük yaptım. Amatör takımlarda erkek hocalarımla çalıştım. Geçen yıl Galatasaray’da yardımcı antrenörlük deneyinim oldu. 8 aylık bir süreç. Şimdi tamamen milli Takıma odaklandım. Burada olmaktan çok mutluyum. Hedefim bir gün sahanın kenarında teknik sorumlu olarak bulunmak. Bunun için de çok çalışıyorum. Umarım bir gün gerçekleştirebilirim. Bunu ne zaman gerçekleştirebilirim bilmiyorum ama şuan tek hedefim A Milli Kadın Futbol takımımızın başarısı, Türkiye’yi Uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek. Milli takımımızın başarısına odaklandığım için ileriyi şuan için çok fazla düşünmüyorum. Burada çok mutluyum.” dedi.



“Erzincan inanıyorum ki o gün stat da seyirci rekoru kıracak”



Kadın A Milli Takımın 31 Mayıs'ta Erzincan'da oynayacağı maça tüm Erzincanlıları davet eden Başkol, “Geldiğimiz ilk günden beri Erzincan’da çok sıcak karşılandık. Bizim ile sürekli ilgileniyorlar. Sürekli bir şeylere ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Bu sıcak karşılama ve desteklerinden dolayı Erzincan’a ve Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum. Tabi ki burada en önemlisi 31 Mayısta oynayacağımız Azerbaycan maçımızda bizlere gösterecekleri desteğin yeri stadyum diye düşünüyorum. Erzincan inanıyorum ki o gün stat da seyirci rekoru kıracak. Herkesi maça bekliyoruz. Teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.