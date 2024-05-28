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6 ilçe elektriksiz kalacak

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, Kocaeli’de 28 Mayıs 2024 Salı günü 6 ilçede elektrikler kesilecek.

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6 ilçe elektriksiz kalacak mask

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 28 Mayıs 2024 Salı günü Kocaeli’nin Körfez, Gölcük, Dilovası, Gebze, Çayırova, Kartepe ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

KÖRFEZCUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLERAKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER28.05.202409:0017:00
GÖLCÜKDÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ695., 695. SK., 696. SK., 697. SK., 699., 699. SK., 834., 834. SK., RAUF DENKTAŞ CD.28.05.202409:3017:30
GÖLCÜKDÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ688. SK., 864., 865., 865. SK., FAHRİ KORUTÜRK CD.28.05.202409:3017:30
KÖRFEZOSMANLIDURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER28.05.202409:0011:00
KÖRFEZÇIRAKLIÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER28.05.202415:0017:00
KÖRFEZKARAYAKUPLUKARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER28.05.202413:0015:00
KÖRFEZKUTLUCA, OSMANLIDURANLI MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER28.05.202411:0013:00
DİLOVASIALIHOCALAR, DURAKLI3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DAR SK., ESENYOL SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK.28.05.202409:0015:00
GEBZEMEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA712/1., 712/1. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728. SK., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738/1. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2. SK., BAHARDERE CD.28.05.202408:3010:00
GEBZEKÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME508. SK., 533/1., 539. SK., 541. SK., 542. SK., 543., 543/1., 543/1. SK., 544., 544. SK., 545. SK., 546., 546. SK., 547., 547. SK., 547/1. SK., 548/1. SK., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENİ BAĞDAT CD.28.05.202410:0012:00

ÇAYIROVAÇAYIROVA5204., 5206. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5217., 5217. SK., 5218., 5218. SK., 5219. SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD.28.05.202413:0016:00
KARTEPEKÖSEKÖY, OVACIKAKÇAKOCA SK., ALPER SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., ELMAS, ELMAS SK., KAMER SK., MERCAN SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., YILMAZ SK.28.05.202413:0016:00
KARTEPEACISUKORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, OTOBAN, OTOBAN CD., SİTE SK., TEPETARLA CD.28.05.202409:0012:00
KARTEPEESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, ORTABURUNAHMEDIYE, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., FERDA, FERDA SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KAYALI SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK.28.05.202409:0010:00
KARTEPEESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYEDÖRTYOL SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK.28.05.202410:0011:00
KARTEPEESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYEAHMEDİYE CD., DÖRTYOL28.05.202411:0012:00
KARTEPEÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYEACARLAR ÇIKMAZI SK., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., HEYREK, HEYREK CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO28.05.202414:0015:00

# yeni, 2024, Kartepe

28 May 2024 - 09:34 - Gündem

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