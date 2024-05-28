6 ilçe elektriksiz kalacak

|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ
|695., 695. SK., 696. SK., 697. SK., 699., 699. SK., 834., 834. SK., RAUF DENKTAŞ CD.
|28.05.2024
|09:30
|17:30
|GÖLCÜK
|DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ
|688. SK., 864., 865., 865. SK., FAHRİ KORUTÜRK CD.
|28.05.2024
|09:30
|17:30
|KÖRFEZ
|OSMANLI
|DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|09:00
|11:00
|KÖRFEZ
|ÇIRAKLI
|ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|15:00
|17:00
|KÖRFEZ
|KARAYAKUPLU
|KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|13:00
|15:00
|KÖRFEZ
|KUTLUCA, OSMANLI
|DURANLI MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|11:00
|13:00
|DİLOVASI
|ALIHOCALAR, DURAKLI
|3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DAR SK., ESENYOL SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK.
|28.05.2024
|09:00
|15:00
|GEBZE
|MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|712/1., 712/1. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728. SK., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738/1. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2. SK., BAHARDERE CD.
|28.05.2024
|08:30
|10:00
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|508. SK., 533/1., 539. SK., 541. SK., 542. SK., 543., 543/1., 543/1. SK., 544., 544. SK., 545. SK., 546., 546. SK., 547., 547. SK., 547/1. SK., 548/1. SK., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENİ BAĞDAT CD.
|28.05.2024
|10:00
|12:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.