- Yaşam

Gebze'de off-road heyecanı

Gebze Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan off-road festivali için geri sayım başladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Gebze'de off-road heyecanı mask
Gebze'de off-road heyecanı
Gebze'de off-road heyecanı
Haber albümü için resme tıklayın

Denizli Göleti'nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 1-2 Haziran tarihleri arasında nefes kesen, heyecan dolu yarışlara sahne olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını, yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak off-road festivaline davet etti.

28 May 2024 - 09:40 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.456.323 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL