Ne olacak bu Z kuşağının hali?

Son yıllarda; Z kuşağı diye bir söylem çıktı… Z kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında doğanları kapsıyormuş… Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle… Cumhuriyet gazetesinde Z kuşağı ile ilgili bir haber yayınlandı. ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen bir konferansta yayınlanan rapora göre, Z kuşağı daha hızlı yaşlanıyormuş…

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Rapora göre 1997 ila 2012 yılları arasında doğanlar için tanımlanan “Z kuşağının” daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı. Bu konferansta yayımlanan raporda akciğer, mide, bağırsak ve rahim gibi kanser türlerinin genç olmalarına rağmen Z kuşağında sıklıkla görüldüğü belirtildi. Bu durumun ise gençlerin hücresel olarak daha hızlı yaşlanmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, Z kuşağındaki yaşlanmanın nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu. Birlikte okuyalım;

DAHA AZ FİZİKSEL AKTİVİTE

Z kuşağının erkenden yaşlanma belirtileri göstermesinin birçok nedeni olabileceği ifade edildi. Teknolojik gelişmelerin artması ile Z kuşağı, zamanının büyük bir kısmını sosyal medya ve sosyal iletişim platformlarında geçirmektedir. Bu durumda karşımıza daha az hareket eden, daha az fiziksel aktivite gösteren bir nesil Z kuşağı çıkmaktadır. Daha az fiziksel aktivite, daha fazla kilo alınmasına neden olabilmektedir. Fazla kiloları olan gençler yaşından daha büyük görünümde sahip olabilmekte ve daha fazla kilo ile ortaya çıkan obezite ile ilgili sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilmektedir.

UYKUSUZLUK DURUMU…

Sosyal platformlarda daha fazla zaman geçiren ve çok gelişmiş bilgisayar oyun kurgularıyla akşam geç saatlerde yatan genç kuşak daha az uyuyor. Daha az uyku, cildin daha hızlı yenilenmesini azalttığından daha yaşlı bir cilt yapısını ortaya çıkarabilmekte.

Z KUŞAĞINDA ‘BEĞENDİĞİ KİŞİLERE BENZEME İSTEĞİ’ ARTTI

Sigara ve alkol kullanımına erken yaşlarda başlanması Z kuşağının daha yaşlı görünmesine, cilt ve vücut yapısının daha çabuk yaşlanmasına neden olabiliyor. Son yıllarda Z kuşağında estetiğe talebinin çok arttığını görmekteyiz. Sosyal iletişim ağlarına erişim imkânlarının artması nedeniyle, Z kuşağında beğendiği kişi ve modellere benzeme isteği artmaktadır. Popüler kişilerin yüz ve mimik hatlarına sahip olma isteği ile dudak dolgusu ve diğer estetik işlemler için müracaat eden gençlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

SİNEMA YILDIZI VE MODELLER

Sinema yıldızı ve modellerin fotoğrafları ile müracaat ederek “Beni de böyle yapar mısın, bu dudak ve bu burundan istiyorum” diyen gençlerin sayısının gün geçtikçe artıyor. Erken yaşlarda makyaj ve kimyasal kremlerin kullanılmaya başlanması sonucu cildin daha erken yaşlandığını görebilmekteyiz. Vücudun genç gelişme yaşlarında çok fazla estetik kimyasal ürünü ile karşılaşması erkenden yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Erken yaşlarda yapılabilecek estetik burun ameliyatı ve estetik yüz işlemleri gelişme sürecini olumsuz etkileyebilmekte ve zaman içerisinde gençlerin yaşından daha büyük görünmesine neden olabilmektedir.

GENÇLERE SAĞLIKLI YAŞAMIN NE OLDUĞUNU ÖĞRETMELİYİZ

Z kuşağının erken yaşlanma sorunundan nasıl kurtarılabileceği konusunda önerilerde de bulunan Prof. Dr. Yakup Çil, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Öncelikle gençlere sağlıklı yaşamı öğretmek faydalı olabilir. Erken yaşlarda sigara ve alkol tüketiminin azaltılması, spor yapmaya yönlendirilmesi çok faydalı olabilir. Sosyal platformlarda, telefon başında daha az zaman geçirilmesinin sağlanması, gençlerin fiziksel aktivitelere ve spora daha fazla özendirilmesi çok faydalı olabilir.

Düzenli uykunun öneminin gençlere öğretilmesi gerekir. Gelişme döneminde, erkenden yapılacak estetik uygulamaların vücut şekil ve yapısında bozulmalara neden olabileceği Z kuşağına anlatılmalıdır. Sağlıklı beslenme eğitimleri verilmesi faydalı olabilir. Sonuç olarak, çağımızda Z kuşağının erkenden yaşlanarak kuşak değiştirmesini engellemeye çalışmamız çok önemli bir insanlık görevi olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Z KUŞAĞI İLETİŞİMDEN KOPUK…

Prof. Dr. Yakup Çil’in Z kuşağı ile ilgili değerlendirmesini yukarıda okudunuz.

Gençlik yıllarımızda cep telefonu olmadığı için yüz yüze iletişim daha fazlaydı.

Ama teknoloji geliştikçe gençler arasında yüz yüze iletişim azaldı.

Her şeyi cep telefonuyla halletme yöntemine gittik.

Durum böyle olunca Z kuşağı arasında iletişimsizlik had safhada…

Anlaşılan Z kuşağı ile ilgili yeni yöntemler bulunmalı, yeni çözüm yolları aranmalı.