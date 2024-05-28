Önder Mühendislik 50 yaşında!

Önder Mühendislik 50. yılını kurucusu Duran Önder, Adnan Önder ve genel müdürü Meral Önder, genel müdür yardımcısı Nazan İpşir ve 60 kişilik çalışma arkadaşları, iş dünyası ve dostları ile kutladı. 50’inci yıl kutlama gecesinde şirket yöneticisi Meral Önder teşekkür konuşması yaptı.

SANAYİYE HİZMET

Önder Mühendislik uzun yıllardır endüstriyel gaz yakma konusunda endüstriyel fırın imalatçıları ve bu fırınları kullanan şirketlere hizmet vermekte. Honeywell çatısı altında birleşen Kromschröder, LBE, Hauck, Eclipse gibi markaların Türkiye temsilciliği sorumluluğu ile ülkemiz sanayisine hizmet verirken, temsilcisi olduğu şirketlerin ürünlerini de üreterek ihraç eder duruma geldi.

YAKMA SİSTEMLERİ

Şirket brülör ve gaz kontrol hatlarının dışında, konstrüksiyon işlerini de taahhüt etmekte, teknik alt yapısı ve farklı mühendislik dallarında uzmanlaşmış kadrosu ile mühendislikten tasarıma, imalattan devreye almaya, servisten bakıma kadar doğal gaz ve sıvı yakıtlı endüstriyel yakma sistemleri konusunda hizmet vermektedir. Yurtdışındaki üreticiler ile imzalanan üretim lisans anlaşmalarını takiben, verimli fakat ithalat maliyeti yüksek olan yakıcılar, Önder Mühendislik tarafından İzmit’te üretilerek tüketiciye sunulmakta, böylece ülke ekonomisine de katkı sağlanmakta.

TEST FIRINLARI

TÜBİTAK desteği ile yanma konusunda AR&GE faaliyetlerine başlayan şirket, 2013 yılında gaz ve sıvı yakıtlı yakıcıların kullanıldığı endüstriyel bir test fırınını da devreye aldı. Şirket bünyesinde tasarlanan ve üretilen test fırını sayesinde, yeni nesil verimli yakıcıların ve yakma sistemlerinin ülkemize uyarlanması hedefleniyor. Maldaner Metal Emprenye şirketi de Önder Mühendislik ailesinin bir başka aile şirketi.

UZUN VADELİ DÜŞÜNMEK

1987 yılında döküm parçaların sızdırmazlığını sağlayan, metal emprenye konusunda dünya lideri olan Alman Maldaner firması ile Önder Mühendislik ülkemizde bir ortaklık gerçekleştirdi. Maldaner Ltd. alüminyum, pik, bronz gibi malzemelerden dökülen ve vana, motor kapağı, pompa gövdesi gibi sızdırmazlık aranan parçaların emprenye işlemini yapmakta, ayrıca emprenye tesisleri kurup bu tesislerde kullanılan reçinelerin tedarikini gerçekleştirmekte. Önder Mühendislik ailesinin yaklaşımı her zaman “Uzun vadeli düşünmek, en iyisini yapmak, kendimizi müşterilerimizin yerine koymak ve önce teknik sonra ticareti hesaplamak.” şeklinde oldu.