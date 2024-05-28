Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev süpermarketlerde her ülkeye ait gıda ürünlerini bulmak mümkün. Bu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor.
2000'den fazla ürünü ABD'ye getirip marketlere dağıtımını yapan Levent Demirgil sahibi olduğu Vintage Food, artık ABD'li şirket bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.
Büyük başarılara imza atan Levent Demirgil, Ziyad Brothers'ın üst düzey yöneticilerinden biri oldu. Demirgil'in Akdeniz ülkelerine ait ürünlere marketlerde daha fazla yer vermesi konusunda çalışma yapacağı ifade edildi.
Ziyad Brothers, Vintage Food Corp.''u ne kadar ücrete bünyesine kattığı açıklanmadı. Vintage 1992 yılında kurulmuştu.
Kaynak: halk tv
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.