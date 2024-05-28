Başkan İkizek: “Kocaeli’yi etkilemiyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmî Gazete’de yayınlanmış ve kamuda çalışan personel servis hizmetlerinin sonlandırılması maddesi yer almıştı. Kamu personelleri servis hizmetlerinin kaldırılması durumuna tepki gösterdi. Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek ise, kamuda servis hizmetlerinin kaldırılmasının Kocaelili servisçileri etkilemediğini, Kocaeli’nin bir sanayi şehri olduğunu ve yoğunlukta fabrikalar ile anlaşmalı çalışıldığını söyledi. Bugün ise Ankara’da Türkiye geneli servis araçları odalarının katılımıyla açıklama yapılacak.

YOK DENECEK KADAR AZ

Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek servis araçlarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Servis araçlarının kaldırılması ile ilgili net bir durum henüz söz konusu değil. Kocaeli bir sanayi şehri olduğu için oda üyelerimizin yoğunlukla çalıştığı kurumlar fabrikalar. Kamuda kaldırılması bölgemizi etkilemiyor. Kamu servisçiliği Kocaeli’de yüzde 1-2 oranında. Yok denecek kadar az. Bu krizden daha çok Ankara ve İstanbul etkileniyor. Biz de tüm servisçiler odaları olarak bugün Ankara’da Ankara Servisçiler Odası ev sahipliğinde bir toplu basın açıklaması düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.