- Ekonomi

Başkan İkizek: “Kocaeli’yi etkilemiyor”

Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında kamuda servislerin iptal edilmesinin ardından ülke genelinde mağduriyet oluşurken, Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek, "Servis krizi Kocaeli’yi etkilemiyor” dedi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Başkan İkizek: “Kocaeli’yi etkilemiyor” mask
Başkan İkizek: “Kocaeli’yi etkilemiyor”
Haber albümü için resme tıklayın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmî Gazete’de yayınlanmış ve kamuda çalışan personel servis hizmetlerinin sonlandırılması maddesi yer almıştı. Kamu personelleri servis hizmetlerinin kaldırılması durumuna tepki gösterdi. Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek ise, kamuda servis hizmetlerinin kaldırılmasının Kocaelili servisçileri etkilemediğini, Kocaeli’nin bir sanayi şehri olduğunu ve yoğunlukta fabrikalar ile anlaşmalı çalışıldığını söyledi. Bugün ise Ankara’da Türkiye geneli servis araçları odalarının katılımıyla açıklama yapılacak.

YOK DENECEK KADAR AZ

Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek servis araçlarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Servis araçlarının kaldırılması ile ilgili net bir durum henüz söz konusu değil. Kocaeli bir sanayi şehri olduğu için oda üyelerimizin yoğunlukla çalıştığı kurumlar fabrikalar. Kamuda kaldırılması bölgemizi etkilemiyor. Kamu servisçiliği Kocaeli’de yüzde 1-2 oranında. Yok denecek kadar az. Bu krizden daha çok Ankara ve İstanbul etkileniyor. Biz de tüm servisçiler odaları olarak bugün Ankara’da Ankara Servisçiler Odası ev sahipliğinde bir toplu basın açıklaması düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan İkizek: “Kocaeli’yi etkilemiyor”

# türkiye, tasarruf, Ankara

28 May 2024 - 10:11 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.456.323 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL