KORKUTAN KENE UYARISI !

Havaların ısınması ve insanların doğa ile iç içe yaşamaya başlamasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında önemli artış oldu. Kocaeli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zeynep ATALAY ALTINKAYNAK, kene ile mücadelede en etkili yöntemin tedbir, erken tanı ve tedavi olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi.



Ormanlık ve yüksek otlu alanlarda dikkatli olun: “Kene, genellikle ormanlık alanlar, çalılıklar ve yüksek otlar gibi nemli ve yeşillik alanlarda bulunur. Bu tür alanlarda dolaşırken dikkatli olun ve uygun önlemleri alın.”

Uygun giysiler giyin: “Ormanlık alanlara giderken uzun kollu ve bacaklı kıyafetler giyin. Bu, kenenin cildinize ulaşmasını zorlaştırabilir. Ayrıca, pantolon paçalarını çorapların içine sokarak kenenin bacaklara ulaşmasını engelleyebilirsiniz.”

Kene kovucu kullanın: “Kene kovucu spreyler veya losyonlar kullanarak kene ısırıklarını önleyebilirsiniz. Bu ürünler, cilde uygulandığında kene ve diğer böceklerin sizi ısırmasını engeller.”

Vücut kontrolü yapın: “Ormanlık alanlardan döndükten sonra vücudunuzu ve giysilerinizi kene açısından kontrol edin. Keneler genellikle vücutta veya saç derisinde kolayca fark edilebilirler. Kene varsa kendiniz çıkarmaya çalışmayın”

Evcil hayvanlarınızı kontrol edin: “Evcil hayvanlarınızın kene taşıma olasılığını göz önünde bulundurun. Onların kene taşıma riskini azaltmak için uygun koruma önlemleri alın ve düzenli olarak kontrol edin.”

Belirtiler: “KKKA virüsü ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, yaygın kas ağrıları ve kanama gibi belirtiler gösterebilir. Bu belirtilerden herhangi biri varsa hemen bir sağlık merkezine gidin.”

Önlemler: “ Açık renkte ve vücudu örten kıyafetler giyilmeli, çıplak ayakla dolaşılmamalı ve riskli bölgelerde koruyucu kıyafetler kullanılmalı. Bu önlemlere rağmen kene vücuda tutunmuşsa, hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Kene elle çıkarılmamalı, yanlış müdahaleler virüsün bulaşmasına neden olabilir”