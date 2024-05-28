Kocaeli'de skandal olay: Derse girip öğretmene saldırdı!

Olay, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula geldi. Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli veli, diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından güçlükle sınıftan çıkarıldı. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı.Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AYNI OKULDA İKİNCİ OLAY

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.