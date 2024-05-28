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Memleket Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu

Kürşat Gökdemir’in görevinden istifasının ardından bir süre boş kalan Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine Yalçın Kamışoğlu atandı.

Aygün Baş
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Memleket Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu mask
Memleket Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Kürşat Gökdemir’in yerine yeni başkan ataması yapıldı. Yalçın Kamışoğlu, Genel Merkez tarafından yapılan atamayla İl Başkanlığı görevine getirildi.

Memleket Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu
# yeni

28 May 2024 - 12:08 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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