Memleket Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Kürşat Gökdemir’in yerine yeni başkan ataması yapıldı. Yalçın Kamışoğlu, Genel Merkez tarafından yapılan atamayla İl Başkanlığı görevine getirildi.
Kürşat Gökdemir’in görevinden istifasının ardından bir süre boş kalan Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine Yalçın Kamışoğlu atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.