Kocaeli Alışveriş Festivaline hazır! Yüzde 50'e varan indirimler

Kocaelili esnafın yüzünü güldürmeyi ve indirimli ürünlerle de vatandaşı buluşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alışveriş Festivali düzenliyor. Kocaeli Alışveriş Festivali 29 Mayıs- 2 Haziran tarihi arasında İzmit ve Gebze ilçelerinde düzenlenecek. Festival kapsamında satışa sunulacak ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler olacak.

YARIN FESTİVAL BAŞLIYOR

29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında İzmit ve Gebze Kent meydanlarında gerçekleşecek Alışveriş Festivali; Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Kocaeli Ticaret Odası ortaklığında yapılacak. 5 gün boyunca sürecek festival için kent meydanlarında hazırlıklar başladı. Çadırların kurulduğu festival alanında yarından itibaren birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklar ve aileleri bekliyor olacak. Şenlik havasında geçecek festivalde; giyim, ayakkabı, züccaciye, bijuteri, hediyelik eşya, aksesuar, tül, halı, perde, tatlı, çikolata ve sokak lezzetlerinin indirimli (%30,%40,%50) satışı sağlanacak.

BÜYÜKŞEHİR ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Festival öncesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkileri Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Alışveriş Festivaline katılım sağlayacak esnaflarla bir araya geldi. Sivil Toplum Merkezinde gerçekleşen toplantıda alışverişin daha verimli ve güzel geçmesi amacıyla konuşmalar gerçekleşti. Yamak, “Alışveriş Festivalimiz siz esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.