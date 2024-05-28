Kocaeli Alışveriş Festivaline hazır! Yüzde 50'e varan indirimler

Kocaelili esnafın yüzünü güldürmeyi ve indirimli ürünlerle de vatandaşı buluşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alışveriş Festivali düzenliyor. Kocaeli Alışveriş Festivali 29 Mayıs- 2 Haziran tarihi arasında İzmit ve Gebze ilçelerinde düzenlenecek. Festival kapsamında satışa sunulacak ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler olacak.
YARIN FESTİVAL BAŞLIYOR
29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında İzmit ve Gebze Kent meydanlarında gerçekleşecek Alışveriş Festivali; Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Kocaeli Ticaret Odası ortaklığında yapılacak. 5 gün boyunca sürecek festival için kent meydanlarında hazırlıklar başladı. Çadırların kurulduğu festival alanında yarından itibaren birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklar ve aileleri bekliyor olacak. Şenlik havasında geçecek festivalde; giyim, ayakkabı, züccaciye, bijuteri, hediyelik eşya, aksesuar, tül, halı, perde, tatlı, çikolata ve sokak lezzetlerinin indirimli (%30,%40,%50) satışı sağlanacak.
BÜYÜKŞEHİR ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ
Festival öncesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkileri Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Alışveriş Festivaline katılım sağlayacak esnaflarla bir araya geldi. Sivil Toplum Merkezinde gerçekleşen toplantıda alışverişin daha verimli ve güzel geçmesi amacıyla konuşmalar gerçekleşti. Yamak, “Alışveriş Festivalimiz siz esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gerçekler - Burnundan kıl aldırmaz İzmit esnafı. Önce bindirir sonra indirim yaptım der. O yuzden avm ler iyi oluyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.