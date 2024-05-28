MERCİMEK DEYİP GEÇMEYİN

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

“Araştırmacılar, mercimeğin sağlığa yararlarını inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen, çok az sayıda çalışmanın mercimeğin metabolik sağlık göstergeleri üzerindeki etkilerini araştırdığını belirtiyor. Bu çalışmayı mercimeğin metabolik sağlık üzerine etkilerini görmek amacıyla tasarladıklarını ekliyorlar.

Bu çalışmada, katılımcıların yarısı haftanın yedi günü öğle yemeğinde yaklaşık 3/4 bardak (~140 g) yeşil mercimek tüketti. Diğer yarısı ise mercimek yerine hindi veya tavuk içeren benzer öğünler yedi. Çalışma, katılımcıların yeme alışkanlıkları ve sağlık durumlarını izlemek için kan testleri ve anketler içeriyordu.

Bulgular, mercimek tüketen grubun daha düşük metabolik sağlık göstergelerine sahip olduğunu gösteriyor. Kolesterol, kan şekeri, trigliserid gibi metabolik göstergelerde iyileşmeler görülmüş.

Önemli olarak, mercimek ve et grupları arasında sindirim sistemi sorunlarında belirgin bir fark bulunmamış ve katılımcılar ya hiç semptom bildirmemiş ya da hafif semptomlar bildirmiş. Çalışma, günlük mercimek tüketiminin kolesterol seviyelerini düşürmeye ve yemek sonrası glisemik ve enflamatuar tepkileri iyileştirmeye sindirim sorunlarına yol açmadan yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Mercimek, fermente edilebilir lifleri sayesinde bağırsak bakterileriyle etkileşime girerek insülin duyarlılığını artıran ve şeker emilimini yavaşlatan kısa zincirli yağ asitleri üretilmesini sağlar. Ayrıca, mercimeğin çözünür lif, protein, dirençli nişasta, saponin ve polifenol gibi bileşenleri kolesterolü düşürmeye ve inflamasyonu azaltmaya katkıda bulunur. Mercimek çok çeşitli şekillerde beslenmeye eklenebilir.”

SY Notu: Otoimmün hastalığımız olmadığı için biz haftada 1-2 kez baklagil yiyoruz. Sadece ketojenik diyet yaparken ilk günlerde hiç baklagil yemiyoruz sonrasında ise karbonhidratı en düşük olan mercimek yiyebiliyoruz. Yediklerimizi her gün @a.okancaglar hesabında görebilirsiniz.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.health.com/study-lentils-metabolic-health-8640197

Makale: DOI:10.3390/nu160304191