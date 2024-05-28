Elite Buz Sporları Kulübü, Başarılarına Samsun'da Devam Etti

Ankara'da düzenlenen Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda üç takımla dereceye giren Elite Buz Sporları Kulübü, Samsun'daki yarışmalarda da başarısını sürdürdü.

Kulübün genç sporcuları, zorlu mücadelelerin ardından buzun üzerinde parladı ve katıldıkları iki kategoride de madalya almaya hak kazandılar.

Pre-Juvenile kategorisinde yarışan Team Pony, sergiledikleri mükemmel performansla altın madalyaya uzanarak izleyicileri büyüledi. Juvenile kategorisinde mücadele eden Team Unicorn ise üstün bir performans göstererek gümüş madalya kazanmayı başardı.

Kulübün antrenörleri Ece ONGÜL KÜÇÜK, Simge YAZICI, Betül ÇELİK BEKÇİ, elde edilen bu başarılarla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Sporcularımızın gösterdiği çaba ve özveri, her seferinde bizi gururlandırıyor. Samsun'da kazandığımız bu madalyalar, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Takımlarımız, yoğun antrenman programlarını başarıyla tamamlayarak bu noktalara geldi. Team Pony'nin altın madalyası ve Team Unicorn'un gümüş madalyası, uzun süreli çalışmalarımızın bir sonucudur. Daha yolun çok başındayız, gelecek yarışmalarda da aynı azimle devam edeceğiz. Ümidimiz senkronize buz pateni takımlarımızın uluslararası şampiyonalara katılması ve aynı başarıları göstermesidir. Sporcularımızı ve velilerimizi tebrik ediyoruz.”

Buz Sporuna Katkı

Elite Buz Sporları Kulübü, kazandığı bu yeni madalyalarla Türk senkronize buz pateni sporuna önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Kulübün yetenekli sporcuları, başarılarıyla herkese örnek oluyor ve senkronize buz pateni sporunun gelişimine öncülük ediyor.

Kulübün başarı grafiği, gelecek için umut verici bir tablo çizerken, sporcuların ve antrenörlerin kararlılığı daha büyük başarılara imza atılacağının sinyallerini veriyor.

Elite Buz Sporları Kulübü, bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.