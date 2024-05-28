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Şadi Biçer Parkı baştan sona yenilendi

Hereke Kışladüzü'nde bulunan Şadi Biçer Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı.

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Şadi Biçer Parkı baştan sona yenilendi mask


Körfez Belediyesi ilçeye yeni park alanları kazandırırken, eski durumdaki alanlarda da düzenlemeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler son olarak Hereke Kışladüzü'nde bulunan Şadi Biçer Parkı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı. 3 bin 349 metrekare alana sahip Şadi Biçer Parkı'nda oyun grupları ve dinlenme alanları yenilendi. Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve birim müdürleri ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.
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28 May 2024 - 13:25 - Gündem

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