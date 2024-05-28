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Başkan Gökçe´ye nezaket ziyaretleri

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek proje ve çalışmalarını paylaşıyor

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Başkan Gökçe´ye nezaket ziyaretleri
Başkan Gökçe´ye nezaket ziyaretleri
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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek proje ve çalışmalarını paylaşıyor. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir ve Veli Göl, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Aktif Sanatçılar Derneği Başkanı Emrah Arslan ve yönetimi ile Hayata Dönüş Derneği Başkanı Nezahat Erok ve yönetimi ile bir araya geldi.

Başkan Gökçe´ye nezaket ziyaretleri

Başkan Gökçe´ye nezaket ziyaretleri

Başkan Gökçe´ye nezaket ziyaretleri
# Ticaret, yönetim

28 May 2024 - 13:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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