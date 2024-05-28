Kocaeli Denizcilik Fakültesi’nde Mezuniyet Gururu

Karamürsel ilçesindeki yerleşkesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin 2023- 2024 eğitim-öğretim dönemi mezuniyeti, Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen törenle gerçekleşti.

Denizcilik İşletmeleri Yönetim Bölümünden 50 öğrencinin mezun olduğu törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı İbrahim Aracı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semra Demir Çavdar, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Mergenay, Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Can Alpar, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik, akademik ve idari personel yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmalarında Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, ‘Veliler herkes kendi yetki alanında yapabileceği her şeyi yaptı. Eğer bir kusurumuz varsa lütfen bana yazın, ama takdirleri onlar hak ettiler, Tüm bunlar neden yaptık dersiniz? Aslında tek bir isteğimiz ve beklentimiz vardı, çocuklarınız öğrensinler, meslek edinsinler, denizci olsunlar, bu güzel memlekete hizmet etsinler, değer katsınlar ve Atatürkçü olsunlar. Çünkü evlatlarınız, buna değer. Bizler çok şanslıydık ki, bu güzel evlatlarınızla yolumuz burada, Karamürsel’de kesişti. Kendileri ile ne kadar gurur duysanız az.

Sevgili mezunlar, sevgili arkadaşlarım, size son bir ders değil de bir nasihat vermek istiyorum. O da şu: Başarılardan hiçbir şey öğrenmezsiniz, Başarılardan hiçbir şey öğrenmezsiniz, Her şeyi başarısızlıklardan, hayal kırıklıklarından öğrenirsiniz. Bu nedenle denemekten korkmayın. Cesaretinizi kıran insanlara kulak asmayın, Emin olun suyun üstünde bile yürüseniz, yüzme bilmiyor derler, nitekim diyorlar da. Bırakın desinler, siz deneyin, gayret edin, Bir şey olmasa da, elinizden geleni yapmanın iç huzurunu hiç kimse ve hiçbir şey size veremez.

Bakın hayat su gibi akıyor, daha dün gibiydi geldiniz, 4 yıl geçti mezun oluyorsunuz. Bu güzelim üniversite yılları bitiverdi. Eğer denemezseniz, bir gün yaşlandığınızda ya da artık bir şeyleri yapacak gücü bulamadığınızda, pişmanlıklarınızla kalır aksi bir ihtiyar olursunuz.

Tıpkı şairin dediği gibi ‘Çekilmez bir adam oldum yine, uykusuz, aksi, lanet…yine her seferki gibi haksızım’ dersiniz.

Bunu gerçekten dersiniz, çünkü, Bir insanın en ağır yükü, gerçekleştiremediği potansiyelidir. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına olsun’ dedi

Konuşmaların ardından Gençliğe Hitabe’yi okuyan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrenciler anı belgelerini öğretim elemanlarından aldı. Fakülte birincisi Döndü Dilek Güngör, ikincisi Oğuzhan Sarıkkaya ve üçüncüsü Sena Sultan Yılmaz’a başarı belgeleriyle birlikte çeşitli hediyeler verildi.

Törende, 2023-2024 eğitim öğretim yılında fakültede ders vererek katkı sağlayarak destek veren Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba’ya ve Limaş Liman İşletmeciliği A. Ş. Stratejik Planlama Endüstriyel İlişkiler Müdürü, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Üyesi Doktor Kürşat Bal’a Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer tarafından plaket verilerek teşekkür edildi.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünden 50 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende, öğrencilerin birlikte kep atması ile sona erdi.