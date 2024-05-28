Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası eylemde!

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası bugün(28 Mayıs) saat 18.30'da Kocaeli Sabrı Yalım Parkı'nda eylem yapacak. "Ekmek, gelecek, memleket" sloganıyla toplanacak sendika üyeleri saat 20.30'a kadar eylemde olacak. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi Hülya Kılıç "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bizi aldattı. Taban maaş yasası tekrar uygulanmalı. Yusuf Tekin halledeceğini söylemişti ancak sonradan bunu yalanladı. Maaşlarımız asgari ücretin bile altında kalıyor. Bu sebepten ötürü nöbete başlıyoruz" dedi.