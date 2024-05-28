Kadın ve Erkek A Milli Futbol Takımlarının Resmi Sponsoru sahibinden.com Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu ile alanının öncü kuruluşlarından sahibinden.com arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 24 yıldır hizmet veren, 60 milyonu aşan kullanıcısıyla dikkat çeken sahibinden.com, başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Kadın ve Erkek A Milli Futbol Takımlarımızın resmi sponsoru oldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Avrupa'da ülkemizi temsil edecek kulüplerimize başarılar dilerim"

İmza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "sahibinden.com'un değerli yöneticileri ve çalışanları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerimiz, değerli basın mensupları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek sözlerine başladı. Başkan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: "Öncelikle 2023- 2024 futbol sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ederim. Liglerinde şampiyon olan tüm kulüplerimizi tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'e başarılar dilerim. UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya kadar yükseldik. Kulüp takımlarımızın başarılarıyla ülke puanı sıralamasında yükselişimizin devam edeceğine inanıyorum. sahibinden.com yükselen değerlerimizden olan, C Ligi'nden B Ligi'ne gol yemeden namağlup yükselen Kadın A Milli Futbol Takımımıza ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak katılma hakkı kazanan, Avrupa'nın en genç milli takımlarından Erkek A Milli Futbol Takımımıza da sponsor oluyor."

"Türkiye'nin en önemli markalarından biriyle sponsorluk anlaşması yapmaktan dolayı çok mutluyuz"

2000 yılından bu yana Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi olan sahibinden.com.'un ülkemizde e-ticaretin oluşumundan bugününe tüm sürecin tanığı olmuş lider bir marka olduğunun altını çizen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "sahibinden.com emlaktan vasıtaya, iş makinalarından iş ilanlarına, özel ders verenlerden yardımcı arayanlara kadar 10 kategoride kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran bir hizmet veriyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışı, güçlü teknolojik altyapısı, profesyonel insan kaynağı ile Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olan sahibinden.com ile iş birliğimizden dolayı mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz her sponsorluk lansmanında altını çiziyorum. Sponsorlarımızı iş ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Onların FIFA ve UEFA sıralamalarında yükselişe geçen Türk futboluna, göz bebeklerimiz milli takımlarımıza sponsor olması çok değerli ve anlamlı." ifadelerini kullandı.