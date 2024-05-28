Milli Eğitim itiraf etti! Kocaeli'de binlerce öğrencinin hayatı tehlike altında

Kocaeli’de Eğitim-Sen, kentteki okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını yaklaşık 1 yıl önce Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sordu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen yanıtta 1999 yılından önce yapılan okulların yüzde 25’inin yenilenmediği itiraf edildi.

KOCAELİ İLİNDEKİ OKUL BİNALARI DEPREME HAZIR GÖRÜNMÜYOR?

Eğitim Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Karabulut tarafından yapılan açıklamada "Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Okulların Durumu Bilmiyor veya Bildiklerini Söyleyemiyor! Eğitim Sen Kocaeli 2 nolu Şube Yürütmesi olarak yeni dönemde göreve geldiğimizde aldığımız ilk karar; “sorumluluk alanımızda bulunan okulların (kamu binalarının) beklenen büyük Marmara depremleri başta olmak üzere yakın alanda meydana gelebilecek depremlerden dolayı deprem performansını karşılayacak düzeye sahip olup, olmadığı” konusunnu irdelemek olmuştu. Aldığımız bu karar gereğince Aralık 2023 itibariyle Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova Kaymakamları ile İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle birlikte birçok okul idaresine; okul binaları başta olmak üzere tüm eğitim kurumları, spor salonları ve eklerinin 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde tanımlanan kriterleri sağlayıp sağlamadığını sormak oldu.

MİLLİ EĞİTİM DURUMDAN BİR HABER

Aradan geçen 5 ay sonra tüm dilekçelerimize kümülatif bir şekilde yanıt veren Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer AKMANŞEN’in imzasıyla verdiği yanıtta “ biz de durumdan bir haberiz” demekle eşdeğer olduğunu bir kez daha göstermiştir.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEDEN OKULLAR DEPREME DAYANIKLI MI SORUSUNA NET YANIT VEREMİYOR?

Milli Eğitim Müdürü AKMANŞEN’in verdiği yanıtta: çocuklarımıza deprem güvenli olduğu net olarak bilinmeyen eğitim kurumlarında eğitim verdiklerini, Eğitim ve Bilim Emekçileri’nin deprem güvenli olduğu bilinmeyen okullarda çalıştırdığını ve bu durumu velilerinden gizlediğini veya birşeyleri sakladığını açık bir şekilde kabul etmiştir. Müdür Akmanşen’in verdiği yanıtta “Okul binalarının olası bir deprem felaketine karşın yapılan çalışmalar sonucunda alınan veya alınacak olan önlemler hakkında” bilgi talep ettiğimizi de verdiği yanıtta belirtmiştir. Oysa, biz Eğitim- Sen Kocaeli 2 Nolu Şube olarak bu durumun bir felakete mahal vermeden önlenmesini talep etmiş ve kendilerine bu durumu önlemek için ne yaptınız? diye sormuştuk. Ancak il milli eğitim müdürü daha en başından “Marmara depreminin sorumlu olduğu okullar için bir FELAKETE neden olacağını peşinen kabul etmiş”, durumda olduğunu gördük.

KOCAELİ’NDE EĞİTİM KURUMLARININ %25’İ DEPREMDE GÖÇECEK Mİ?

Akabinde Müdür AKMANŞEN “1999 yılı öncesi yapılarak hizmete açılan okul binaları bugüne kadar yaklaşık %75’i yenilenmiş olması ile birlikte okul binalarının her türlü durumları hiç bir aksamaya mahal verilmeden periyodik olarak hareketleri takip edilerek hizmetlerine yönelik kararlar verilmektedir” cümlesiyle talebimize ilişkin verdiği yanıtı sonlandırmıştır. Sanırım Sayın AKMANŞEN, sorumlu olduğu Milli Eğitim Bakanının hazırladığı ve yakın zamanda kabul edildiği duyurulan yeni müfredata uygun olacak şekilde yetiştirmek istedikleri “eleştirmeyen, sorgulamayan ve itiraz etmeyen” biri olarak gördü. Oysa biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri olarak Müdür beye soruyoruz “ Kalan %25’lik binaların durumu nedirr? Okul binalarının deprem karşısındaki durumları hangi yönetmelik veya ilkeler doğrultusunda periyodik olarak kontrol edilmektedir? Kullandığınız ifadeler muallak değil midir? Deprem güvenli eğitim kurumları meselesi “Birşeyler yapıyoruz” ama “işte bakacağız” demekle geçiştirilecek konular değildir. Yeni eğitim müfredatında da istediğiniz eğitim modeline yani “otoriteye biat eden, eleştirel düşünmeyen ve sorgulamayan” nesilleri yetiştiremeyeceğinizi bir kez daha sizlere göstereceğimizi de bilmenizi istiyoruz. Sizler “düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen” nesiller yetiştirmeye kararlıysanız. Bizler ise tam tersi “deprem güvenli olduğunu söyleyemediğiniz okul binaları için topu ortaya atma girişimlerinize karşın” bu durumu toplumun sorgulamasını ve itiraz etmesi için Kocaeli’li velilerimize, öğrencilerimize ve eğitim, bilim emekçilerine ilk elden iletiyoruz.

OKUL BİNALARININ TAŞIYICI SİSTEMLERİ GERÇEKTEN ÇOK AĞIR OLMAYAN HASAR ALACAK MI?

Performans analizine göre yapılarda yapılan incelemeler; Göçme, Göçmenin Önlenmesi, Kontrollü Hasar, Sınırlı Hasar ve Kesintisiz Kullanım ilkelerine göre 5 farklı duruma göre performans düzeyleri tanımlanır. Okullar gibi kamu binalarının ise kullanımı sınıfı ve bina önem katsayısı en yüksek olup deprem sonrası kesintisiz kullanımı gereklidir. Oysa Milli Eğitim Müdürü AKMANŞEN verdiği yanıtta “2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında incelenen okulların deprem performansları kontrollü hasar seviyesi göre incelendiğini ve müdahale yöntemlerinin buna göre belirlendiğini” belirtmiş ve “28 okul ve 1 adet öğretmen lojman binasının tahlike ve yıkımını gerçekleştirdiklerini” belirtmiştir. Kontrollü hasar seviyesi “can güvenliğini sağlamak üzere bina taşıyıcı sistem elemanlarında çok ağır olmayan ve çoğunlukla onarılması mümkün olan” düzeyine karşı gelmektedir. “2020 yılı öncesinde inşa edilmiş tüm okul binalarının özel sektör tarafından yapılıp, tamamlandığı” belirtilmiştir. Ancak bu durum bile “periyodik kontrollerin” yapılmadığını veya işlem tamamlandığından yapılamayacağını bizlere söylemektedir. Ayrıca yıkılan binalar Bakanlığa yazı yazıldığını “yatırım taslak programı oluşturulduğunu” bildrimiştir. Bu durumda itibardan tasarruf etmeyenlerin, “deprem güvenliliği olmaması nedeniyle yıkılan binalardan tasarruf edeceklerini veya mevcut riksli olanların ise bırakılacağını” bizlere reçete olarak sunacaklarını gösterecektir.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM BİLE BİLMİYOR

Binaların Deprem Performans Analiz Raporlarını bırakın Eğitim-Sen ile Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile bile paylaşmamışlar. İlçe kaymakamları ve milli eğitim müdürleri de benzer bir şekilde okulların deprem güvenli olduğunu bilmemektedir. Çünkü ellerinde okul binalarının deprem performans analizi ve zemin etüt raporları bile bulunmamaktadır. Başvuru sürecimize kadar ne Kocaeli Valisine ve ne de İl Milli Eğitim Müdürüne, binaların deprem dayanıklı olup olmadığına dair en somut kanıtı yani performans analiz raporlarını isteyecek veya bu durumu sorgulayacak bir girişimleri bile olmamıştır. Şifahen sorduğumuzda da, yazılı olarak başvurduğumuzda da “bir takım çalışmalar yapıldığını, numeneler alındığını, ancak ellerinde bu binalara ait raporların kendilerine verilmediğini” ifade etmiş veya yazılarında bir üst birime yönlendirmişlerdir. Bu durumu sorgulamayaya ve raporları istemeye bile çekinmekte olduklarını ve hatta “birşeyleri kurcularsak veya karışırsak altından çıkanlar bizi de götürür” diye mi düşünmektedirler bilinmez. Ancak olası bir deprem de enkazın altından kalacak yüzbinlerce öğrenci, onbinlerce eğitim ve bilim emekçisini ve onları deprem güvenli okullarda okusun diye teslim ettikleri AKP iktidarının Milli Eğitim Bakanlarının memleketin geleceğini ellerinden söküp almaya ramak kala yaşadıklarını söylemekte Eğitim-Sen olara bizlere düştüğü kesindir. Bu durumu Velilere ve öğrencilerinin deprem güvenli okullarda okuması ve Eğitim Emekçilerinin de çalışması kapsamında üzerine aldığı yeni bir tarihsel sorumlulukla Eğitim-Sen olarak sorgulamaya kararlıyız.

KAMUDA TASARRUF PAKETİ UYGULAMASI İLE OKULLAR DEPREM GÜVENSİZ Mİ BIRAKILACAK?

Bildiklerimiz ve bilmediklerimiz ne söyleyemeliyiz”… yüzde oranları, 2018 yönetmenliğine uygun olmayanların yüzde kaçlık dilimde kaldığını açıklayamadıkları, daha önce yıkılması karar verilen binaların ne zaman yapılacağı sorusuna cevap veremediklerinden mütevellit, mevcut bakanlık uhtesinde bulunan okullar ve eğitim ek binalarında bir inceleme/çalışma yapılmışsa bile, bizlere hangi binanın performans analizleri ve zemin etüt raporlarının mevcut yönetmenliği karşıladığına yönelik somut olarak şüphelerin olduğunu düşündürmektedir. Bizlerin talebi hangi okulların deprem güvenli olduğuna dair tek tek isimlerini vermeniz, hangi okullarda performans düzeylerine dair raporlarını Çalışma Barışı kapsamında da sendikamız ve TMMOB’a bağlı ilgili mühendislik odalarıyla koordinasyonu içinde paylaşmanızdır. Okulların isimlendirini bile zikretmedikleri ve açık bir şekilde söyleyemeyeceklerinin nedenini bilmiyoruz. Nedeni her ne ise ortada olası Marmara Depremi dahil güvenli olup olmadığı yönünde ciddi endişe ve şüpheler yaratmaktadır. İl Milli Eğitim müdürü neyi saklamaktadır? Çocukları ve eğitim/bilim emekçilerinin hayatını neden risk altına atmaktadır? Okulların tek tek isimlerini açıklayarak hangisinin mevcut deprem yönetmenliğine uygun olduğunu ve yıkılmayacağını söylemeyerek suç işlediğini ve olası bir depremde ölümlerin kamu adına tüm sorumlusunun kendisi olduğunu açık bir şekilde bilmelidir. Bu durum ise son süreçte kamuda tasarruf uygulaması sonrası çözümün üretilmesinin de pek mümkün olmayacağını bizlere göstermektedir. Sendikamazın bu konuda çözümü nettir. Makam/ koltuk uğruna itibardan tasarruf etmeyen bir zihniyetszliğin, deprem güvenli olduğu şüpheli olan okulların güvenliğinden tasarruf etmelerine asla izin vermeyeceğiz.

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ “KANDIRILDIK VEYA BİLMİYORDUM” DİYEMEYECEK!

Eğitim Sen Kocaeli 2 nolu şube olarak sorumluyu tanıyor ve tüm kamuoyuna deklere ediyoruz! Suçlu Milli Eğitim Bakanı, Vali, Kaymakamlar, İl/ilçe milli eğitim müdürleridir! Biz bu durumu tüm kamuoyuna açıklıyoruz ve bu saatten sonra “Bilmiyordum ve Kandırıldım” diyemeyeceklerdir. Kamuda tasarruf paketini söz de depremden tasarruf edilmez diye kamuoyuna deklere eden anlayış, bilim ve çağın gereklerine aykırı yeni eğitim programınında “değerlere” atıf ettiği yeni muhafazarlık akımıyla liberalizmin eğitim krizinden çıkmak için bulduğu yeni çözümün ise buradan doğru; iktidarın girdiği labirentten çıkamayacağını bir kez daha göstermektedir. Ülkemizde; Eşit, Bilimsel, Laik, Merkezi Plancı ve Kamucu eğitim modeli olmamasının da, deprem güvensiz eğitim kurumlarının olduğunu sendikamızın tüm girişimleri ile kamuoyuna aydınlatılmaya çalışan girişimleri neticesinde siz velilerimize, öğrencilerimize ve tüm halkımıza duyuruyoruz!

ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Çağrımız ise bu duruma sessiz kalmamak olacak. Kocaeli’deki tüm velilerimize, öğrencilerimize, demokratik kitle örgütlerine, meslek odalarına ve siyasi partilere sesleniyoruz: “Gelin Deprem Güvensiz Okullarda Eğitim Alan Çocuklarımıza” sahip çıkalım.''dedi