Kocaeli Valiliği'nden şiddet olayına ilişkin açıklama!

Kocaeli Valiliği’nce olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
“ Darıca ilçemiz Kazım Karabekir Mahallesi Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda bugün meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde; 27.05. 2024 günü iki öğrenci arasında meydana gelen kavga nedeniyle bu öğrencilerden birisinin velisi olan M.A. isimli şahsın bugün (28.05.2024) saat, 09.00 sıralarında okula gelerek okul öğretmeni B.L. ile tartıştığı, arbede yaşandığı ve daha sonra okuldan ayrıldığının öğrenilmesi üzerine güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren M.A. ile birlikte S.A. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir. Öğretmenimize ve Milli Eğitim Camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddetin her türlüsüne karşı sıfır toleransla mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali Nayır - Sayın valimiz nerede?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.