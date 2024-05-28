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Kocaeli Valiliği'nden şiddet olayına ilişkin açıklama!

Kocaeli'de ders sırasında sınıfa girip, kızı ile kavga eden öğrenciyi soran M.A., olumsuz yanıt alınca sınıf öğretmeni Burak Laçin'in üzerine yürüdü. Diğer öğretmenler araya girerken, yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi.

Kocaeli Valiliği'nden şiddet olayına ilişkin açıklama! mask

Kocaeli Valiliği’nce olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Darıca ilçemiz Kazım Karabekir Mahallesi Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda bugün meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde; 27.05. 2024 günü iki öğrenci arasında meydana gelen kavga nedeniyle bu öğrencilerden birisinin velisi olan M.A. isimli şahsın bugün (28.05.2024) saat, 09.00 sıralarında okula gelerek okul öğretmeni B.L. ile tartıştığı, arbede yaşandığı ve daha sonra okuldan ayrıldığının öğrenilmesi üzerine güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren M.A. ile birlikte S.A. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir. Öğretmenimize ve Milli Eğitim Camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddetin her türlüsüne karşı sıfır toleransla mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.”
# eğitim, güvenlik, Darıca, 2024

28 May 2024 - 14:23 - Gündem

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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