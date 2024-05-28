Dünyanın en pahalı pasaportu Türkiye'de

En büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle büyük bir vize krizi yaşayan Türkiye, dünyanın en pahalı pasaportları listesinde zirvede bulunuyor.

Vizesiz seyahat olanaklarına göre düzenlenen ve dünyanın en güçlü pasaportlarını listeleyen Henley Pasaport Endeksi'nde 194 ülke içinde 52. sırada yer alan Türkiye, dünyanın en pahalı pasaportları listesinde ise bu yıl ilk sıraya yükseldi.

Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti şu an 8 bin 623,30 TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 1 Ocak 2024 kuruyla 292,4 ABD dolarına, bugünkü kurla 268 ABD dolarına denk geliyor.

Türkiye hem 1 Ocak hem de bugünkü kura göre, dünyada 10 yıllık pasaportun en pahalı olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Türk pasaportuyla dünya genelinde 118 ülkeye vizesiz seyahat yapılabiliyor.

İKİNCİ MEKSİKA

Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde ikinci sırada Meksika bulunuyor. 10 yıllık Meksika pasaportunun maliyeti 234 ABD doları seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en güçlü 23. pasaportu olan Meksika pasaportuyla 161 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

Dünyanın en pahalı üçüncü pasaportu ise 228 dolarla Avustralya'da. Dünyanın en güçlü 5. pasaportu olan Avustralya pasaportuyla 190 ülkeye vizesiz seyahat mümkün.

En pahalı pasaportlar listesinde dördüncü sırada 167 dolarla ABD pasaportu yer alıyor. Dünyanın en güçlü 6. pasaportu olan ABD pasaportuyla 189 ülkeye vizesiz seyahat mümkün.

Yeni Zelanda ise 128 dolarla dünyanın en pahalı beşinci pasaportu. Dünyanın en güçlü 5. pasaportu olan Yeni Zelanda pasaportuyla 190 ülkeye vizesiz seyahat mümkün.

EN GÜÇLÜ PASAPORT 33 DOLAR

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 194 ülkeye vizesiz seyahatle zirvede olan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Singapur ve Japonya'da pasaport maliyetleri Türkiye'nin çok altında.

10 yıllık pasaport maliyeti, Fransa'da 94 dolar, Almanya'da 41 dolar, İtalya'da 126 dolar, İspanya'da 33 dolar, Singapur'da 53 dolar ve Japonya'da 115 dolar seviyesinde bulunuyor.