1966 RUHU DİMDİK AYAKTA KENT DURUL’UN ARKASINDA

Bu tablo, özel turnuvaların ulaştığı boyutu göstermek anlamında da, ilginç bir tablo oluştu. Kocaelispor Başkanı ve Başkan adayı Recep Durul, eski efsane başkanlarla beraber önemli bir motivasyon desteği aldı, “İşte 66 ruhu burada!” dedi…

EFSANE BAŞKAN KALKANDELEN VE DİĞERLERİ BİR ARAYA GELDİ…

Kocaelispor eski başkanları İsmail Kalkandelen, tribünlerden gelen efsane başkan Muammer Çelik, Bahri Kubilay Yavuz, Nebil Uzun ve Recep Durul bir araya geldi. Güzel bir aile tablosu oluşturulurken, açılıştaki konuşmalarda başkanların heyecanı bütün camiaya yansıdı. Kocaelispor’un en eski başkanı İsmail Kalkandelen, dinamik bir konuşma yaparak adeta 80 ruhunu geri getirdi. Kalkandelen’in konuşması alkışlarla kesildi.

BAŞKAN RECEP DURUL HAYLİ DUYGULANDI

Diğer başkanlar da söz alırken, mevcut başkan Recep Durul, son derece duygulandığı ortamda tam bir milli lisanslı bir spor adamı disipliniyle, önemli açıklamalar yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Durul, 66 ruhunu geri getirdiklerini, bu gece bunu bir daha görmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Durul, “Biz devraldığımız bu onurlu bayrağı en yükseğe çektirmek için, elimizden geleni yapacağız. Kocaelispor’un nasıl büyük bir camia olduğunu bir kez daha hepimiz gördük. Eski başkanımız Kalkandelen’in sözlerinin üzerine söylenecek bir şey yok. Bir an önce Kocaelispor’u açık ara Süper Lig'e yükseltmek için ve bir daha alt liglere hiç dönmemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Kocaeli'nin çocuklarını yeniden bir araya topluyoruz. Bu konuda tüm kentten destek bekliyoruz” dedi.

“BİZİM İÇİN EN İTİCİ GÜÇ, ESKİ BAŞKANLAR VE FUTBOLCULARIMIZDIR”

Durul daha sonra şunları söyledi: “Eski başkanlarımızın bugün yanımızda olması, bizim için en büyük itici güçtür. Hepsiyle bire bir görüşüyorum, hepsinden fikir alıyorum. 9 Haziran'da yapılacak kongrede adayım. Görev verilirse en iyi şekilde yerine getirmek için çaba sarf edeceğim.” Gösteri maçında bir zamanların 1.Lig, şimdiki adıyla Süper Ligi'nde efsane olan isimleri Bülent Gürbey, Bülent Gemici, Ceyhun Güray, Bülent Baturman, Osman Karakaya, Zeki Kaya, Fevzi Açıkgöz, Osman Çakır, Murat Vatansever, Nihat Köksal, Köylü Yaşar Altıntaş, Nuri Çolak, Nihat Köksal ve Fevzi Açıkgöz forma giydi. Efsane ve en genç kaptan Nuri Çolak, müthiş bir maça imza attı. İlerleyen yaşlarına rağmen Kocaelispor'un efsane olduğu yılları hiç aratmayan kadro, herkesi büyüledi. Yaşar Altıntaş ve Akif Arslan antrenörlük yaptı.

BATURMAN BİR BAŞKA…

Özellikle Bülent Baturman, adeta futbol şov sergilerken, hâlâ ne kadar büyük bir usta olduğunu gösterdi. Yusuf Örengül, Tuncay, Fatih Sarman, Ömer diğer takımda yer alarak gösteriye dahil oldu. İşkur Müdürü, eski amatör gol kralı Ulvi Yılmaz, attığı gollerle gecenin kahramanlarından biri oldu. Bu oyuncuların efsane oluşlarına tribünde taraftar, 1986’dan sonra da gazetemiz adına spor yazarı olarak tanık olan Hakan Yağcıoğlu’nun, 1992’de Marmara TV’deki anlatımlarından sonra yine bir maç anlatımı yapması, herkesi güldürdü ve duygulandırdı. Bu arada Kocaelispor’in en eski tanıklarından biri olan Köfteci İbo (İbrahim Özenir) hakemlere ve iki takıma çiçek verdi.

Rahmetli efsane kaleci Müjdat Afşin’in kardeşi, kendisi de eski bir Kocaelispor kalecisi olan Murat Afşin, hazırladığı pankartla herkesi duygulandırdı. Kocaelispor’un efsane antrenör ve futbolcuları rahmetli Ferruh Duygu, Çakır Muzaffer, gazetemizin ilk reklam müdürü efsane kaleci Metin Uzuner, Hayri Kara, Rambo Yusuf Altıntaş ve Yaşar Altıntaş’ın babası, Batuhan Altıntaş’ın dedesi Köylü Mustafa, Kamuran Akşar, Basri Çalık ve iki ay önce kaybettiğimiz Sadun Gemici rahmetle anıldı.