Serdar Topraktepe: “Kocaelispor ile gurur duyuyorum”

“KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM”
Yıllardır bağlarını koparmadığı Hakan Yağcıoğlu ile sohbet eden Serdar Topraktepe, Kocaelispor forması altında 2 kez kazandığı Türkiye Kupası’nı, Beşiktaş teknik direktörü olarak bir kez daha kazanmanın haklı gururunu yaşadı. Gazetemize özel açıklama yapan Topraktepe, özlemini dile getirdi.
“KOCAELİSPOR DENİNCE NAZ YAPMAM”
Hakan Yağcıoğlu ile sohbet ederek “Hakan ağabey benim böyle bir bilgim yok. Kulağıma da gelmedi. Kimse de beni arayıp görüşmedi. Kocaelispor benim için daima ön plandadır. Yeni sezonla ilgili planlarım yine Beşiktaş ile ilgilidir. Herkese selam gönderiyorum, Kocaelisporumuzun bir an önce Süper Lig’e yükselmesini bekliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.