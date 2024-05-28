Serdar Topraktepe: “Kocaelispor ile gurur duyuyorum”

“KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM”

Yıllardır bağlarını koparmadığı Hakan Yağcıoğlu ile sohbet eden Serdar Topraktepe, Kocaelispor forması altında 2 kez kazandığı Türkiye Kupası’nı, Beşiktaş teknik direktörü olarak bir kez daha kazanmanın haklı gururunu yaşadı. Gazetemize özel açıklama yapan Topraktepe, özlemini dile getirdi.

“KOCAELİSPOR DENİNCE NAZ YAPMAM”

Hakan Yağcıoğlu ile sohbet ederek “Hakan ağabey benim böyle bir bilgim yok. Kulağıma da gelmedi. Kimse de beni arayıp görüşmedi. Kocaelispor benim için daima ön plandadır. Yeni sezonla ilgili planlarım yine Beşiktaş ile ilgilidir. Herkese selam gönderiyorum, Kocaelisporumuzun bir an önce Süper Lig’e yükselmesini bekliyorum” dedi.