Marmara’nın en pahalı simidini Kocaelililer yiyecek

Ülke genelinde simit ve ekmeğe zam en son ocak ayında gelmişti. Ocak zammının üzerinden henüz 5 ay geçerken Marmara Bölgesi’nde ilk harekete geçen iller Kocaeli ve Sakarya oldu. Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası, simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayının zorunlu hale gelmesi ile maliyet hesaplamasını yaparak Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü’ne iletmişti. Kurulan komisyonun görüşleri kapsamında eğer talepleri onaylanırsa Kocaeli’de simit 100 gramı 15 TL’den satılacak.

EN PAHALI İL

2024 yılına girerken yılbaşı zammının etkilediği enflasyon rakamları ile tüm kalemlerde zamlar gerçekleşmişti. Komşu illerimiz olan Yalova’da 100 gram simit 12,5 TL, İstanbul, Sakarya ve Düzce’de 10 TL’den satılmaya başlanmıştı. 2024 yılının ilk yarısı tamamlanmadan Sakarya’da 5 Mayıs itibari ile onaylanan zam ile 100 gram simit 10 TL’den 12,5 TL’ye çıktı. Mayıs ayı itibari ile maliyet hesaplamalarına başlayan Kocaeli simitçileri ise İl Ticaret Müdürlüğü’ne simidin 15 TL olmasını talep etti. Müdürlük tarafından talep edilen 15 TL’lik yeni fiyat tarifesi kabul edilirse bölgemizde en pahalı simidi yiyen il Kocaeli olacak.