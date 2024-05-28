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Marmara’nın en pahalı simidini Kocaelililer yiyecek

Son simit zammının üzerinden 5 ay geçerken yeni tarifeler konuşulmaya başlandı. Komşu Sakarya’da simit 12,5 TL olurken Kocaeli’de ise talep kabul edilirse 15 TL ile bölgenin en pahalı simidini yiyen il olacağız.

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Marmara’nın en pahalı simidini Kocaelililer yiyecek mask
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Ülke genelinde simit ve ekmeğe zam en son ocak ayında gelmişti. Ocak zammının üzerinden henüz 5 ay geçerken Marmara Bölgesi’nde ilk harekete geçen iller Kocaeli ve Sakarya oldu. Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası, simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayının zorunlu hale gelmesi ile maliyet hesaplamasını yaparak Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü’ne iletmişti. Kurulan komisyonun görüşleri kapsamında eğer talepleri onaylanırsa Kocaeli’de simit 100 gramı 15 TL’den satılacak.

EN PAHALI İL

2024 yılına girerken yılbaşı zammının etkilediği enflasyon rakamları ile tüm kalemlerde zamlar gerçekleşmişti. Komşu illerimiz olan Yalova’da 100 gram simit 12,5 TL, İstanbul, Sakarya ve Düzce’de 10 TL’den satılmaya başlanmıştı. 2024 yılının ilk yarısı tamamlanmadan Sakarya’da 5 Mayıs itibari ile onaylanan zam ile 100 gram simit 10 TL’den 12,5 TL’ye çıktı. Mayıs ayı itibari ile maliyet hesaplamalarına başlayan Kocaeli simitçileri ise İl Ticaret Müdürlüğü’ne simidin 15 TL olmasını talep etti. Müdürlük tarafından talep edilen 15 TL’lik yeni fiyat tarifesi kabul edilirse bölgemizde en pahalı simidi yiyen il Kocaeli olacak.
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28 May 2024 - 14:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(4)
04

Emekçi - Kendisini esnaf odalarının hizmetine adamış bir KBB Başkanı Türkiye nin hiçbir şehrinde bulunmaz.Vatandaşa hizmet adı altında vatandaştan götürme devri bitmeyecektir.Yakında 3 ile 4 ayda yapılan zamlar yakın bir zamanda aylık olarak yapılırsa kimse şaşırmayacaktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 16:12
02

1907 - Haklı gururunu yaşıyoruz...Kimse bizim simitçi esnafının eline su dökemez herkesi sollarlar..bravo !!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 15:27
01

Cengi̇z - 1 Ay yemeyin kardeşim , ölmezsiniz, bakın bakalım nasıl oluyor fiyatlar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 15:06
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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