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İzmit'te sahibi her yerde Kar isimli köpeğini arıyor

İzmit’te Kar isimli köpek kayboldu. Bulanların sahibine ulaşması bekleniyor

Cihat Polat
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İzmit'te sahibi her yerde Kar isimli köpeğini arıyor mask
İzmit'te sahibi her yerde Kar isimli köpeğini arıyor
İzmit'te sahibi her yerde Kar isimli köpeğini arıyor
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İzmit sahili Plaj yolu çevresinde geçtiğimiz hafta border collie cinsi 8 aylık dişi bir köpek kayıp oldu. Sahibi, Kar isimli köpeğini hala bulamadı. Resimdeki Siyah – beyaz renklere sahip tasmasız yavru köpeği gören vatandaşların 0534 725 2724 numaralı cep telefonunu arayarak köpeğin sahibi Derya Genç'e ulaşması bekleniyor.

İzmit'te sahibi her yerde Kar isimli köpeğini arıyor

İzmit'te sahibi her yerde Kar isimli köpeğini arıyor

İzmit'te sahibi her yerde Kar isimli köpeğini arıyor
# genç, oldu

28 May 2024 - 14:56 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekli̇ 1907 - Maşallah çok sevimli bir köpek. İnşallah bulunur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 15:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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