Transferde öncelik kentin çocuklarının

Kocaelispor özüne dönüyor. Yıllardır başka illerde forma giyen Kocaelispor’un yetenekli ve tecrübeli isimlerini geri kazandırmayı planlayan başkan Recep Durul ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yıllardır göçebe gibi yaşayan Süper Lig ve 1.Lig düzeyindeki çocukları kente kazandırma projesi üzerinde çalışıyor.

GÖKDENİZ’İN İSMİ YETTİ…

41 numarayı sırtından çıkarmayan Bodrumsporlu Gökdeniz Bayrakdar isim öne çıkınca, kentte büyük heyecan yaşandı. Beşiktaşlı Kartal Kayra Yılmaz, Gençlerbirliği oyuncusu, Engin Koyun’u istifa ettiren golü atan Melih Bostan listede öne çıkan isimler oldu. Sözleşmesi biten oyuncular için de başkan Durul’un canlı yayında “Hangi yüzle görüşmeye gelecekler” açıklaması, birçok oyuncuyla yolların ayrılacağını gösterdi.